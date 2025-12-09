WhatsApp के वो 5 सीक्रेट फीचर, जो आपकी लाइफ बना देंगे आसान, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स के साथ अपने यूजर्स के चैटिंग अनुभव को अपग्रेड कर रहा है। अक्सर हम ऐप को सिर्फ मैसेज और कॉल तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन हाल ही में प्लेटफॉर्म ने कई ऐसे एडवांस्ड फीचर्स जोड़े हैं जो आपकी प्राइवेसी, फोटो क्वालिटी और ग्रुप चैटिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित बना देते हैं। आइए देखते हैं कि ये नए फीचर्स कैसे आपके व्हाट्सएप इस्तेमाल को बदल सकते हैं।

अब हमेशा हाई-क्वालिटी फोटो-वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप ने फोटो और वीडियो भेजने का तरीका और बेहतर कर दिया है। अब यूज़र्स डिफॉल्ट रूप से HD क्वालिटी में मीडिया शेयर कर सकते हैं। इसके लिए Settings > Storage and Data > Media Upload Quality में जाकर HD चुनना होगा। ध्यान रहे कि HD मीडिया स्टोरेज थोड़ा ज्यादा ले सकता है, लेकिन क्वालिटी शानदार रहती है।

पासकी से बढ़ेगा अकाउंट का सुरक्षा कवच अकाउंट सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए व्हाट्सएप ने पासकी लॉगिन सपोर्ट पेश किया है। इसमें आपका फिंगरप्रिंट या फेस ही आपका लॉगिन पासवर्ड बन जाता है। फोन चोरी हो जाए या कोई अकाउंट सेटअप करने की कोशिश करे बिना बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऐप नहीं खुलेगा। इसे Settings > Account > Passkeys में जाकर सक्रिय किया जा सकता है। साथ ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप भी उपलब्ध है। एक ही फोन पर चलें दो व्हाट्सएप अकाउंट अब अलग-अलग नंबर के लिए अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप का मल्टी-अकाउंट फीचर सभी ऐंड्रॉयड यूज़र्स के लिए रोल आउट हो चुका है। तीन-डॉट मेन्यू > Settings में यूज़र नेम के पास दिख रहे + आइकन पर टैप कर दूसरा अकाउंट आसानी से जोड़ा जा सकता है।