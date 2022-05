26 हजार रुपए में प्‍लास्टिक की बाल्‍टी बेच रहा है Amazon! सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगा दी क्‍लास

फॉन्ट साइज़ बदलें

एक प्‍लास्टिक की बाल्‍टी की कीमत ज्‍यादा से ज्‍यादा क्‍या हो सकती है। जो भी होती हो लेकिन कम से कम 26 हजार तो नहीं हो सकती, इतना तो तय है। लेकिन Amazon तो यह कर रहा है। जब यह बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोग इस पर विश्‍वास ही नहीं कर पाए। एक प्‍लास्टिक की बाल्‍टी की कीमत 26 हजार रुपए तय करने के पीछे जो भी कारण रहा हो, भले ही त्रुटिवश हुआ तो या अन्‍य कोई कारण हो लेकिन लोगों ने अमेज़न की जमकर क्‍लास लगा दी है।

यह है पूरा मामला

हाल ही में अमेज़न पर एक विक्रेता ने प्लास्टिक बाथरूम की बाल्टी को 25,999 रुपये में लिस्ट किया था। इसने इंटरनेट को बिल्कुल चौंका दिया। ट्विटर बिल्कुल चौंक गया जब उन्हें पता चला कि अमेज़न पर एक विक्रेता ने 28 प्रतिशत की छूट के बाद 25,999 रुपये में एक प्लास्टिक बाथरूम बाल्टी लिस्‍टेड की थी। यूजर्स ने वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेकर उसे ऑनलाइन शेयर किया और उन पर आने वाले रिएक्शन कुछ कम नहीं थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है, लेकिन नेटिज़न्स की सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं इसे लेकर ही आईं, क्योंकि वे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अभी ऑनलाइन क्या देखा।

दो मग भी 10 हजार रुपए के

इन सबसे ऊपर, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर एक अन्य विक्रेता ने लगभग 10,000 रुपये में दो प्लास्टिक मग लिस्‍टेड किए थे। आइटम का शीर्षक है "घर और बाथरूम के लिए प्लास्टिक की बाल्टी 1 का सेट।" इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वस्तु की मूल कीमत 35,900 रुपये थी। यह प्रोडक्‍ट वर्तमान में वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

कंपनी ने खेद जताया

ट्विटर यूजर विवेक राजू ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'अभी यह Amazon पर मिला और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उनके ट्वीट, जिसे करीब 2k लाइक्स मिले हैं, पर कुछ रोचक टिप्पणियां आईं हैं। अमेज़न ने अपने अमेज़न हेल्प अकाउंट से एक प्रतिक्रिया ट्वीट की है और लिखा है, “असुविधा के लिए हमें खेद है, हम इस पर करीब से नज़र डालना चाहते हैं। क्या आप कृपया उस आइटम का लिंक साझा कर सकते हैं जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं? मुस्तफा।"

Just found this on Amazon and I don't know what to do pic.twitter.com/hvxTqGYzC4 — Vivek Raju (@vivekraju93) May 23, 2022

Probably they entered the price including the decimal point, when there was not need to enter it. I think what they may have tried was 259.99 but entered 25999 instead.https://t.co/FjMJXFQinf — ג׳יקוב | |یعقوب | ജേക്കബ് | Jacob (@Jacobji01) May 25, 2022

Letting my imagination run wild, this a good way to send illegal stuff. What if it's a coded item where the product image and are of the bucket but you also get other things in the bucket🤷🏻‍♀️ — Meghana (@_aspiringcat) May 24, 2022

Ok if anyone’s interested in knowing why - sellers raise the price to ridiculous amount when the products are gonna go out of stock because you tend to loose your amazon visibility if you have no stock. — siddhesh assawa (@siddhesh_asawa) May 23, 2022

Posted By: Navodit Saktawat