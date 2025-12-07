Apple iPhone Fold बिना SIM स्लॉट के होगा लॉन्च! फीचर्स हुए लीक

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया, जिसके बाद अब कंपनी के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Fold को लेकर बाजार में हलचल बढ़ गई है। चीन की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाला iPhone Fold पूरी तरह eSIM सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है। इसमें फिजिकल SIM स्लॉट नहीं होगा। यह कदम Apple की eSIM रणनीति को ध्यान में रख तैयार किया है। इसके फीचर्स, कैमरा से लेकर डिस्प्ले तक की कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। इन सबके बीच ये फोन कंपनी के सबसे बड़े हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है।

बिना SIM स्लॉट वाला फ्यूचर फोन एक चीनी टिपस्टर इंस्टेंट डिजिटल के अनुसार, Apple का पहला फोल्डेबल डिवाइस केवल eSIM को सपोर्ट करेगा। यह कदम इसलिए भी संभव लगता है, क्योंकि iPhone 17 सीरीज को पहले ही ग्लोबली eSIM सपोर्ट के साथ लॉन्च किया है। अगर Apple इसे लागू करता है, तो कंपनी फिजिकल SIM को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है।

आईफोन फोल्ड का डिजाइन और डिस्प्ले रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Fold में 5.5 इंच का बाहरी डिस्प्ले, 7.8 इंच की फोल्डेबल इनर स्क्रीन मिल सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह हो सकती है कि Apple ने फोल्डिंग स्क्रीन की क्रीज को लगभग खत्म कर दिया है। स्क्रीन पर कोई लाइन या फोल्ड मार्क नजर नहीं आएगा। इससे यह डिवाइस Samsung और अन्य फोल्डेबल फोन से अलग और प्रीमियम दिखाई देगा। A20 Pro चिप और नई बैटरी टेक्नोलॉजी iPhone Fold में अगली पीढ़ी की A20 Pro चिप देखने को मिल सकती है, जो TSMC के 2nm प्रोसेस पर आधारित होगी। यह चिप अब तक की सबसे शक्तिशाली और पावर-efficient मोबाइल चिप हो सकती है। इसके अलावा, फोन में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी का उपयोग होने की उम्मीद है, जो बिना वजन बढ़ाए ज्यादा बैटरी क्षमता प्रदान करेगी।