Apple ने भारत में पेश किए 24,900 रुपए के AirPods Pro, सोशल मीडिया में हुए ट्रोल

मल्टीमीडिया डेस्क। Apple अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर और खासियतों के साथ पेश करता आया है और सोमवार को भी कंपनी ने ऐसा ही करते हुए अपने वायरलेस ईयरबड्स पेश किए। यह ईयरबड्स का सबसे रिफाइंड एडिशन कहा जा रहा है और AirPods Pro के रूप में पेश हुए यह ईयरबड्स अपनी खासियतों के साथ ही कीमत को लेकर भी चर्चा में आ गए हैं। Apple AirPods Pro को कंपनी ने नॉइस कैंसलेशन, वाटर रेसिस्टेंट और अन्य खासियतों के साथ उतारा है। लेकिन इसकी कीमत 24,900 रुपए भारतीयों के गले नहीं उतर रही है। साथ ही इस कीमत में ईयरफोन्स की डिजाइन को लेकर भी लोग सोशल मीडिया में इसे ट्रोल करने लगे हैं। यह AirPods Pro जल्द ही भारतीय बाजार में उपलब्ध होंगे।

जानिए इन AirPods Pro को लेकर लोग कैसे-कैसे मजेदार ट्वीट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा है कि 25 हजार रुपए में नॉइस कैंसलेशन ईयरबड्स लॉन्च हुए। इससे बेहतर एक वोडाफोन सिम खरीदो और इन्हें फ्री में पा लो।

Apple has introduced noise cancellation air pods for 25K. Buy a Vodafone SIM card and you get it for free — Akash (@vaderakash) October 28, 2019

एक यूजर ने 249 डॉलर कीमत को लेकर लिखा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी 250 रुपए में ही ईयरबड्स खरीदता हूं।

No big deal. Main bhi usually 250 ke hi headphones leta hun. pic.twitter.com/2k6hbAdZxq — Sagar (@sagarcasm) October 28, 2019

एक और यूजर पॉल ने तो iPhone के ट्रिपल कैमरे की मदद से एयरपोड्स की कीमत पर प्रतिक्रिया दी है।

When you look at the price of the new AirPods Pro: pic.twitter.com/zfOCUHrHJ6 — Paul (@mrithejester) October 29, 2019

एक अन्य यूजर ने इंटरनेट पर ईयरफोन्स को लेकर प्रतिक्रिया ट्वीट की है। यूजर ने लिखा है कि नए एयरपोड्स में नॉइस कैंसलेशन है। जैसे ही आप इन्हें यूज करते हैं तो कान में आवाज आती है आपने पैसे वेस्ट कर दिए।

The new Apple AirPods Pro have noise cancellation.



When you put them on, you don’t have to listen to people saying you’ve wasted a lot of money. — Shridhar V (@iimcomic) October 28, 2019

स्टीफन नाम के यूजर ने एयरपोड्स की तुलना जॉम्बी मारने वाले प्लांट से की है।