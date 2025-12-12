मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    BSNL का खास ऑफर! जल्द खत्म होने वाला है 251 रुपये वाला Learners Plan, स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका

    BSNL का 251 रुपये वाला Learners Plan जल्द खत्म होने वाला है। 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS मिलते हैं। स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स के लिए यह किफायती विकल्प है। आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2025 तय की गई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 12:59:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 12:59:19 PM (IST)
    BSNL का खास ऑफर! जल्द खत्म होने वाला है 251 रुपये वाला Learners Plan, स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका
    BSNL Learners Plan स्टूडेंट्स के लिए खास। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 251 रुपये में 28 दिन का लर्नर्स प्लान उपलब्ध।
    2. 100GB हाई-स्पीड डेटा बिना डेली लिमिट मिलता है।
    3. पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोमिंग सुविधा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL समय-समय पर ऐसे बजट प्लान लॉन्च करती रहती है, जो खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। कम खर्च में बेहतरीन डेटा और कॉलिंग चाहने वालों के लिए कंपनी का Learners Plan काफी लोकप्रिय रहा है। 251 रुपये की कीमत वाला यह प्लान जल्द ही खत्म होने वाला है, ऐसे में यूजर्स के पास इसे रिचार्ज कराने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं।

    Learners Plan में क्या मिलेगा?

    BSNL का 251 रुपये वाला Learners Plan खास तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो स्ट्रीमिंग और हाई डेटा यूसेज करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें बिना किसी डेली लिमिट के 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इससे छात्र ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर और ब्राउज़िंग बिना रुकावट के कर सकते हैं।


    अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS का भी फायदा

    डेटा के साथ BSNL इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग दे रहा है। इसमें फ्री नेशनल रोमिंग भी शामिल है, जिससे यूजर्स देश में कहीं भी बेझिझक कॉल कर सकते हैं। साथ ही, रोज़ाना 100 फ्री SMS भी मिलते हैं, जो एकेडमिक और पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों के लिए उपयोगी फीचर है।

    प्लान की कीमत और खासियत

    251 रुपये की कीमत वाला यह प्लान उन सबसे किफायती विकल्पों में से एक माना जा रहा है, जिनमें डेटा और कॉलिंग पर कोई हिडन लिमिट नहीं है। समान फीचर्स वाले प्लान के मुकाबले यह पैसे की बेहतर वैल्यू देता है, इसलिए इसे युवा यूजर्स के बीच खासा पसंद किया जा रहा है।

    13 दिसंबर है आखिरी तारीख

    कंपनी ने साफ कर दिया है कि Learners Plan को लेने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद यूजर्स इस रिचार्ज के बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

    लॉन्ग-टर्म प्लान चाहने वालों के लिए विकल्प

    अगर आप लंबे समय की वैलिडिटी चाहते हैं, तो BSNL का 365 दिनों वाला 2,399 रुपये का प्लान भी अच्छा विकल्प है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, रोज़ाना 2GB डेटा और 100 SMS मिलते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.