मल्टीमीडिया डेस्क। दिवाली 2019 पर सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे को जमकर बधाईंयां देते हैं और ट्वीट्स करते हैं। इन संदेशों और ट्वीट्स को और मजेदार बनाने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट टि्वटर ने अनोखा कदम उठाया है और एक इमोजी लॉन्च की है। यह ट्विटर की फेस्टिव इमोजी का हिस्सा है और यह असल में एक दिया है। ट्विटर ने इसे आम इमोजी से अलग बनाने के लिए इसमें ट्रिक जोड़ दी है जो काफी मजेदार है। इस ट्रिक की मदद से यूजर यह तय कर सकता है कि दिया कैसे जले।

दरअसल, ट्विटर ने जो दिया इमोजी लॉन्च किया है वो काफी इंटरेक्टिव है। इस इमोजी में आप यह तय कर सकते हैं कि दिये की ज्योति कितनी हो। मतलब यह कि अगर इस इमोजी को आप लाइट मोड में देखेंगे तो यह ज्योति छोटी नजर आएगी वहीं डार्क मोड में देखेंगे तो यह ज्योति बड़ी नजर आएगी। ट्विटर की यह नई इमोजी 29 अक्टूबर से साइट पर उपलब्ध होगी।

यह इमोजी जारी करते हुए ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने एक बयान में कहा कि लोगों को बातचीत में एंगेज करने और इसे ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए हमने रोशनी के इस त्योहार पर Light On दिया इमोजी पेश की है।

हाल ही में कंपनी ने एमोलेड डिस्प्ले के लिए लाइट आउट मोड जारी किया है। यह आंखों के लिए आरामदायक होने के साथ ही आपके फोन की बैटरी भी बचाता है।

This year for #Diwali you can decide how bright Twitter's दिया emoji should burn!







Switch to dark mode on Android or iOS and you'll see the flame burn brighter✨ pic.twitter.com/wri0gpQbtt

— Twitter India (@TwitterIndia) October 25, 2019