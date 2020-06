Facebook Instagram Sikh hashtag: सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 3 महीने बाद हैशटैग सिख (#sikh) से रोक हटाते हुए इसे अनब्लॉक कर दिया है। Facebook और Instagram ने सफाई दी कि उनकी टीम द्वारा रिपोर्ट का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण सिख समुदाय को असुविधा हुई। Instagram की जनसंपर्क टीम ने ट्वीट किया, धीरज रखने के लिए धन्यवाद। हमने इस मामले में जांच की और पाया कि 7 मार्च को हैशटैग गलती से ब्लॉक कर दिया गया था। रिपोर्ट की जांच में हमारी टीम से चूक हुई। हमने हैशटैग को इसलिए डिजाइन किया था, ताकि लोग एकसाथ आ सकें और अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान कर सकें। सिख समुदाय की आवाज को दबाना हमारा कभी मकसद नहीं रहा। हमारी कोशिश है कि भविष्य में ऐसा कभी न हो।'

Instagram ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि हमें तो बुधवार को ही हैशटैग सिख के ब्लॉक किए जाने की जानकारी हुई। सिख समुदाय के लोगों ने हमें शिकायत की और हमने तत्काल इसे अनब्लॉक कर दिया।

सिखों ने ऐसे जताया था विरोध

Why has Instagram blocked the hashtag #Sikh @instagram @mosseri?

In the same week that #Neverforget1984 trends on Twitter, Instagram seemingly conspires to suppress the truth about the atrocities of the 1984 Sikh genocide by censoring the faith of 27 million people. https://t.co/2JoHTYGYjY

— SikhPressAssociation (@SikhPA) June 3, 2020