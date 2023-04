ट्विटर के सीईओ एलोन मस्‍क ने शनिवार रात एक बड़ी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि अब अगले महीने से यह व्‍यवस्‍था बनने जा रही है कि ट्विटर पर यदि कोई यूजर आर्टिकल पढ़ना चाहता है तो इसके एवज में संबंधित मीडिया संस्‍थान उससे शुल्‍क की वसूली कर सकेंगे। उन्‍होंने इसे दोनों पक्षों के लिए बेहतर कदम भी बताया। ट्विटर अब मीडिया प्रकाशकों को अगले महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेख पढ़ने के लिए यूजर्स से शुल्क लेने की अनुमति देगा। कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने शनिवार को कहा कि "अगले महीने शुरू होने वाला यह प्लेटफॉर्म मीडिया प्रकाशकों को एक क्लिक के साथ प्रति लेख के आधार पर उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने की अनुमति देगा। यह उन यूजर्स को सक्षम बनाता है जो मासिक सदस्यता के लिए साइन अप नहीं करेंगे। लेकिन जब वे कभी-कभार लेख पढ़ना चाहते हैं, तो प्रति लेख अधिक कीमत का भुगतान करना होगा।

यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के लिए वेबसाइट पर सामग्री का मुद्रीकरण करना चाह रही है। इस महीने की शुरुआत में मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स अपने फॉलोअर्स को लंबे समय तक टेक्स्ट और घंटों के वीडियो सहित कंटेंट के लिए सदस्यता प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कंपनी कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर पहले 12 महीने तक कटौती नहीं करेगी।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर में बंद होने वाले 44 अरब डॉलर के अधिग्रहण के चलते मंच ने पिछले साल विज्ञापन आय में गिरावट के बाद राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर पर बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर कंपनी के सब्सक्रिप्शन में कटौती पहले साल के 30 फीसदी से दूसरे साल में घटकर 15 फीसदी रह जाएगी।

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023