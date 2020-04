Good Friday 2020: आज के दिन अपनों को इन Messages, Images, Quotes से दें शुभकामनाएं

Good Friday का दिन ईसाई धर्म में खास होता है। इस दिन समाज के लोग ईसा मसीह को याद कर प्रार्थनाएं करते हैं और एकदूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसे Good Friday, Holly Friday, Great Friday और Black Friday के नाम से भी पुकारा जाता है। आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस बार गुड फ्राइडे का दिन 10 अप्रैल को है लेकिन लॉकडाउन की वजह से ईसाई समाज के लोग आपस में मिलकर ना तो इसे मना सकेंगे ना शुभकामनाएं दे सकेंगे। ऐसे में हम आपके लिए लिए हैं Good Friday Wishes, Messages, Quotes जिनकी मदद से आप एक दूसरे को शुभकामनाएं दे पाएंगे।

जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा,

उस दिन से हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी…

Happy Good Friday

---------------------------------

May on this GOOD FRIDAY we start it with

Fasting and Prayers so that we can bring

God’s mercy and forgiveness on all mankind

Lets Pray together

Happy Good Friday

---------------------

Jara Sa Muskuraa Dena Good Friday Ka Din Hai

Shikwe Dil Se Bhula Dena, Good Friday Ka Din Hai

Neki Se Neki Ki Dua Karna Khuda Se Har Waqt..

Dua Dena, Dua Lena Good Friday Ka Din Hai!

Happy Good Friday

------------------------------

जो बिगड़ी गाडियाँ सुधारे – वो मैकेनिक,

जो बिगड़ी मशीने सुधारे – वो इंजीनियर,

जो बिगड़े शरीर को सुधारे – वो डॉक्टर,

लेकिन जो बिगड़े तकदीर को सँवारे – वो परमात्मा

गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं

-------------------------------

जीवन में ज्यादा रिश्ते हो या न हो,

लेकिन जो भी रिश्ते है उनमें

प्यार और एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है…

ईसा मसीह की असीम कृपा आप पर बनी रह

Wish you a very Happy Good Friday

---------------------------------

Mercy…

Peace…

Love…

“Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.”

May the grace and glory of the Lord…

Surround you and be with you on this Good Friday!

------------------------------

अच्छा लगता है जब कोई आपको मिस करता है,

बेहतर लगता है जब कोई आपसे प्यार करता है,

लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई आपको नही भूलता

हैप्पी गुड फ्राइडे

