Google For India : गूगल हर साल भारत के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और इसका ऐलान Google for India नाम के उनके खास इवेंट में किया जाता है। टेक कंपनी Google ने इस बार भी Google for India के 7वें एडिशन का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट की शुरुआत 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगी। कंपनी ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की और कहा कि भविष्य की हमारी इस यात्रा में जरुर शामिल हों। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी तक इवेंट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय बाजार के बढ़ते साइज और महत्व को देखते हुए कंपनी कई नये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इस कार्यक्रम को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा।

