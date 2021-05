Happy Mothers Day 2021: यूं तो जिंदगी में सभी रिश्ते अहम होते हैं, लेकिन जो दर्जा मां का होता है, वो किसी और का नहीं। हर साल 9 मई को मदर्स डे (Happy Mothers Day 2021) बनाया जाता है। वैसे तो मां से प्रति सम्मान जताने और उन्हें प्यार करने के लिए कोई एक दिन फिक्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया जब इस दिन Happy Mothers Day बनती है तो इंटरनेट मीडिया यूजर्स कैसे पीछे रहे सकते हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरस होना शुरू हो गए हैं जहां हर कोई मां के प्रति आदर प्रकट कर रहा है। यहां देखिए खास Images, Quotes, Whatsapp, FB, Instagram स्टेटस और दीजिए मदर्स डे की बधाई

Happy Mother's Day 2021 Quotes

रोज रौशन कर देती है मुकद्दर मेरा

रात के अँधेरे में मेरी माँ की लोरियां,

सबने बताया कि, आज मां का दिन है

कौन बताएगा कि वो कौन सा दिन है, जो मां के बिन है...

हैप्पी मदर्स डे 2021

मां आपके अंदर मैंने एक दोस्त पाया है

जो कभी मुझसे नहीं होता निराश

जो मुझे कभी नहीं देख सकता उदास

जिसे मेरे अंदर लगती है हर एक बात खास

जो मुझे खुशी देने के लिए

दिन- रात करता रहता है प्रयास

मां...

कैसे करूं आपका शुक्रिया

आपने पहले मुझे जीवन दिया

फिर दुनिया भर की खुशियां

मुझ पर लुटाकर

बेशुमार प्यार किया

मां..

आपने ही तो समझाया

लड़कियां होती है

भविष्य की ठंडी छाया

आपकी वजह से मेरा आत्मविश्वास

कभी कमजोर न हो पाया

मां,

समाज ने हर मोड़ पर

हम लड़कियों को धमकाया-डराया

जो कभी टूटता था हौसला

आपने ही आगे हाथ बढ़ाया

मैंने भगवान नहीं देखा मां

पर, हर मुश्किल मोड़ पर

आपको ही पाया

मां कैसे करूं

आपका शुक्रिया

जो जीवन तुमने मुझे दिया।

Happy Mothers Day 2021

मुझे इतनी “फुर्सत” कहाँ कि मैँ तकदीर

का लिखा देखूं, बस अपनी माँ की

मुस्कुराहट देख कर समझ जाता हूं

कि मेरी तकदीर बुलँद है!

मदर्स डे 2021 की शुभकामनाएं

इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है

माँ बहुत ग़ुस्से में होती है तो रो देती है

Happy Mothers Day 2021

मेरी ख़्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता हो जाऊँ

माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ

Happy Mothers Day 2021

जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा

मैं अपनी माँ का आखिरी ज़ेवर बना रहा

Happy Mothers Day 2021

काम करते- करते थक जाता हूं

कभी- कभी भूखा ही सो जाता हूं

मैगी बनाने में आता है आलस

कभी कभी थैली वाला दूध भी

बिना गर्म किए ठंडा पी जाता हूं

मां उस वक्त आती है

आपके हाथ के खाने की याद

दो वक्त की रोटी के खातिर

आपके घर की दहलीज

पार कर चुका हूं

सच कहूं मां...

वापस आना चाहता हूं

पर.. यहां काम के बोझ से दब चुका हूं

शहर आए हुए मां हो चुके हैं करीब 8 साल

लेकिन आज भी नहीं बदला आपका सवाल

"बेटा खाना खा लिया"?

उस वक्त सोचता हूं

काश आप होती मेरे साथ

मां बहुत ज्यादा आती है

आपके हाथ के खाने की याद

ऐ अँधेरे! देख ले मुँह तेरा काला हो गया

माँ ने आँखें खोल दीं घर में उजाला हो गया

Happy Mothers Day 2021

कौन है वह जो यहां नहीं मिलता

सब कुछ मिल जाता है लेकिन 'मां' नहीं मिलती

मां के जैसा है कोई कहां

मां सब कुछ है यहां

मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं

मां के कदमों में है जन्‍नत

मां के पास है सुकून

मां है पास तो सब कुछ है

मां नहीं तो कुछ नहीं

हैप्पी मदर्स डे 2021

मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है

पयम्बर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है

Happy Mothers Day 2021

मां है तो यह जहां प्‍यारा लगता है

मां तुम हो तो हर ओर उम्‍मीद खिलती है

मां तुम बिन कैसे होगा जीवन में सवेरा

साथ रहना है मां उम्र भर तुम्‍हारे

तुमसे जीवन को ऊर्जा मिलती है

मदर्स डे 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं

ख़ुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे

माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे

Happy Mothers Day 2021

