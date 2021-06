Happy World Environment Day 2021: खास Messages, wishes, slogans, quotes, WhatsApp, FB Status से दीजिए शुभकामनाएं

Happy World Environment Day 2021: कोरोना महामारी इन्सान को एक बार फिर यह समझाने के लिए काफी है कि उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही चलना होगी। धरती के साथ ज्यादा छेड़खानी की बड़ी कीमत चुकाना होगी। 5 जून को दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस World Environment Day 2021 मनाया जा रहा है और जो लोग प्रकृति को मात्र दोहर का साधन मान रहे हैं, उन्हें हकीकत से वाकिफ करवाया जा रहा है। खास Messages, wishes, slogans, quotes, WhatsApp, FB Status के जरिए Happy World Environment Day 2021 की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। यहां पेश हैं ऐसे ही खास संदेश

विश्व पर्यावरण दिवस: इन स्लोगन के जरिये आप भी लें संकल्प

जागरूक देश की एक ही पहचान

पर्यावरण को ना हो कोई नुकसान

Happy World Environment Day 2021

आओ मिलकर कुछ काम करें

पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें

Happy World Environment Day 2021

प्रकृति का मत करो शोषण

इससे होता है हमारा पोषण

Happy World Environment Day 2021

धरती और अंबर करें पुकार

पर्यावरण सुरक्षा करो अपार

Happy World Environment Day 2021

अच्छे जीवन का एक आधार

प्रकृति के सम्मान से बेड़ा पार

Happy World Environment Day 2021

बोलेगी चिड़िया डाली-डाली

पहले सभी फैलाओ हरियाली

Happy World Environment Day 2021

नाचे मोर, कोयल गाएं

आओ पर्यावरण बचाएं

Happy World Environment Day 2021

चलो करें हम वृक्षारोपण

पर्यावरण को हो संरक्षण

Happy World Environment Day 2021

सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण

यही हमारे जीवन का आवरण

Happy World Environment Day 2021

जब सुरक्षित रहेगा पर्यावरण हमारा

तबी सुरक्षित रहेगा जीवन हमारा

Happy World Environment Day 2021

लगाओ पेड़-पौधे और डालो पानी

पर्यावरण को दो प्यारी सी निशानी

Happy World Environment Day 2021

ना ये धरा होगी, ना ये आसमान होगा

पर्यावरण के बिना कोई इंसान ना होगा

Happy World Environment Day 2021

दूषित नही करना जल

बर्बाद हो जाएगा कल

Happy World Environment Day 2021

पर्यावरण का रखें ध्यान

तभी बनेगा देश महान

Happy World Environment Day 2021

पर्यावरण से नाता जोड़ो

बीमारियों से मुंह मोड़ो

Happy World Environment Day 2021

A very Happy World Environment Day to all my friends. Let us protect our environment to make our planet a happier place to live for generations to come.

Happy World Environment Day 2021

Let us celebrate the occasion of World Environment Day by working together to save our planet from everything that harms it. Warm wishes on this day.

Start today to save tomorrow. There should be no tomorrow in taking steps to save the earth.

Wishing you a very Happy World Environment Day. Let us be responsible for our environment.

Happy World Environment Day 2021

