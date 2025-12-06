IndiGo फ्लाइट को लेकर टेंशन में हैं? ऐसे करें स्टेटस चेक, कुछ आसान स्टेप्स में मिलेगी लाइव अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क। पिछले कुछ दिनों में IndiGo यात्रियों को कई शहरों में उड़ानें रद्द होने और देरी से भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों फ्लाइट या तो कैंसल हुईं या लंबे समय तक लेट रहीं, जिससे हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे और उन्हें अपनी अगली उड़ान के टेक ऑफ समय की भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई।

अगर आप भी जल्द यात्रा करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। इसलिए अपनी IndiGo फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए आप एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नीचे इसका तरीका बताया गया है।

वेबसाइट से IndiGo फ्लाइट स्टेटस कैसे देखें?

चाहे फ्लाइट समय पर हो, लेट हो या कैंसल, IndiGo की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लाइव अपडेट मिलता रहता है। इसे चेक करने के लिए:

सबसे पहले goindigo.com या goIndiGo.in पर जाएं।

इसके बाद टॉप मेनू में Flight Status पर क्लिक करें और अपना सर्च विकल्प चुनें-

Flight Number: यहां आपको 6E से शुरू होने वाला छह-अक्षरों का फ्लाइट नंबर और यात्रा की तारीख दर्ज करनी होती है।

Route: अगर फ्लाइट नंबर याद नहीं है तो आप सिर्फ प्रस्थान शहर, गंतव्य शहर और तारीख भरकर भी खोज सकते हैं।

अब सर्च बटन दबाएं, स्क्रीन पर आपकी फ्लाइट का लाइव स्टेटस दिखाई देगा शेड्यूल्ड टाइम, अपडेटेड टाइम, टर्मिनल, गेट जानकारी और फ्लाइट ऑन टाइम है, डिले है, टेक ऑफ कर चुकी है, लैंड कर चुकी है या कैंसल है। डिले फ्लाइट्स आमतौर पर हाईलाइट रहती हैं।

मोबाइल ऐप से IndiGo फ्लाइट स्टेटस कैसे चेक करें?

मोबाइल ऐप भी फ्लाइट स्टेटस पता करने का आसान और तेज़ तरीका है।

Play Store या App Store से आधिकारिक IndiGo ऐप डाउनलोड करें और ओपन करें।

होम स्क्रीन पर Flight Status पर टैप करें।

फ्लाइट नंबर या रूट की डिटेल दर्ज करें।

अब Search/Check Status पर टैप करें।

ऐप पर आपको रियल-टाइम डिपार्चर और अराइवल अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही टर्मिनल या गेट से जुड़े किसी भी बदलाव की जानकारी भी। त्वरित सूचना पाने के लिए ऐप नोटिफिकेशन ऑन रखना फायदेमंद है।

IndiGo में लगातार कैंसिलेशन क्यों हो रहे हैं?

एयरलाइन ने बताया है कि हाल की गड़बड़ियां ऑपरेशनल चुनौतियों के कारण हो रही हैं, जिनमें नए रोस्टरिंग नियम लागू होने से क्रू की उपलब्धता में कमी, तकनीकी वजहों से देरी और शेड्यूल में लगातार होने वाले बदलाव शामिल हैं।