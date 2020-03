Coronavirus की वजह से देश में जारी Lockdown के बावजूद बैंक खुले हैं लेकिन आप बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में अब बैंकों ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है। वैसे तो लगभग हर बैंक को आप इंटरनेट और मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते और ऐसे में उनके लिए ज्यादा समस्या हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ICICI बैंक ने पहल की है।

बैंक ने अपने यूजर्स के लिए अभ WhatsApp Banking की शुरुआत की है। इसका ऐलान करते हुए बैंक ने ट्वीट किया है और लिखा है, 'इस सर्विस की मदद से ग्राहण अपने बचत खाते की बकाया राशि,, आखिरी तीन ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, प्री-अप्रूव्ड लोन की पेशकश करने के साथ Credit और Debit card ब्लॉक और अनब्लॉक करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा इस सर्विस की मदद से आप आसपास के तीन ATM की जानकारी भी ले सकेंगे।'

