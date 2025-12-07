Flipkart Buy-Buy सेल में सस्ते में मिलेगा iPhone 16, कीमत में 10,000 रुपये से ज्यादा की कमी
Flipkart की Buy-Buy सेल में iPhone 16 पर शानदार छूट मिल रही है। फोन की कीमत 69,900 रुपये से घटकर 58,999 रुपये हो गई है। साथ ही SBI और Flipkart क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन में A18 चिपसेट, 48MP कैमरा और AI फीचर्स दिए गए हैं।
Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 08:41:17 AM (IST)
Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:41:17 AM (IST)
Flipkart पर शुरू हुई Buy-Buy सेल। (फाइल फोटो)
HighLights
- Flipkart Buy-Buy सेल में iPhone 16 पर भारी छूट।
- कीमत घटकर केवल 58,999 रुपये में उपलब्ध।
- SBI और Flipkart कार्ड पर अतिरिक्त 1,000 रुपये डिस्काउंट।
टेक्नोलॉजी डेस्क। आप नया iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। Flipkart पर शुरू हुई Buy-Buy सेल में Apple, Samsung, Oppo और Vivo समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
यह सेल 10 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान iPhone 16 पर मिलने वाला ऑफर ग्राहकों के लिए सबसे आकर्षक डील साबित हो रहा है, क्योंकि फोन पर सीधा 10,000 रुपये से ज्यादा की कीमत में कटौती की गई है। बैंक ऑफर्स का लाभ भी दिया जा रहा है।
iPhone 16 पर 10,000 रुपये से अधिक का डिस्काउंट
- Apple ने iPhone 17 के लॉन्च के बाद अपने पिछले प्रीमियम फोन iPhone 16 की कीमत घटाकर 69,900 रुपये कर दी थी। अब Flipkart Buy-Buy सेल में इस फोन की कीमत में और अधिक कमी आई है। बिना किसी बैंक ऑफर के इस डिवाइस को सिर्फ 58,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर लगभग 10,900 रुपये तक की बचत मिल रही है।
- इसके अलावा ग्राहक Flipkart SBI Credit Card या Flipkart Credit Card से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 1,000 रुपये तक अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे में iPhone 16 की कीमत और कम हो जाती है। ऑफर्स के बाद ग्राहक 58,999 रुपये में फोन अपने नाम कर सकते हैं।
iPhone 16 के फीचर्स
- iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Apple का शक्तिशाली A18 चिपसेट है, जो 6-कोर प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और AI फीचर्स का समर्थन प्रदान करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP प्राइमरी कैमरा और 12MP सेकेंडरी लेंस के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट में 12MP कैमरा दिया गया है।
- कैमरा कंट्रोल बटन और Apple के नए AI फीचर्स इसे फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं। आप प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो यह ऑफर एक बेहतरीन मौका है।