Flipkart Buy-Buy सेल में सस्ते में मिलेगा iPhone 16, कीमत में 10,000 रुपये से ज्यादा की कमी

टेक्नोलॉजी डेस्क। आप नया iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। Flipkart पर शुरू हुई Buy-Buy सेल में Apple, Samsung, Oppo और Vivo समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

यह सेल 10 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान iPhone 16 पर मिलने वाला ऑफर ग्राहकों के लिए सबसे आकर्षक डील साबित हो रहा है, क्योंकि फोन पर सीधा 10,000 रुपये से ज्यादा की कीमत में कटौती की गई है। बैंक ऑफर्स का लाभ भी दिया जा रहा है।