मल्टीमीडिया डेस्क। JNU एक बार फिर से चर्चा में है और इस फिर से मामला विरोध प्रदर्शन और हिंसा का है। रविवार को हॉकी, डंडों और रॉड से लैस कुछ नकाबपोश बदमाशों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कैंपस में छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया। रात में हुए इस हमले में उपद्रवियों ने ना सिर्फ विवि की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया बल्कि मारपीट में कई लोग घायल भी हुए। हालात यह हो गए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जेएनयू प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। हालात के मद्देनजर पुलिस ने परिसर में फ्लैग मार्च किया। JNU में हुए इस Attack के बाद जहां राजनीति जारी है वहीं सोशल मीडिया में इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने तो इसे बंद करने तक की मांग उठा दी है।

इस हमले में करीब 25 लोग घायल हुए हैं। हिंसा की इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर निशाना है और इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। वहीं जेएनयू के छात्र रह चुके विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस हमले की निंदा की है। मामले में गृह और मानव संसाधन मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। जहां एक तरफ इस मामले में राजनीति हो रही है वहीं सोशल मीडिया में भी लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। जानिए ट्विटर पर लोग क्या कह रहे हैं।

#JNUViolence

Strongly condemn the attack on JNU students and professors.Delhi police and Home Ministry should look into the matter urgently.

Arresting the goons and restoring peace is urgent step needed!!!#JNUstudents

— Siddhesh Palve (@siddheshp_9045) January 6, 2020