केवल 5 मिनट! इस तरह आसानी से ऑर्डर करें नया PVC PAN Card, जानिए अप्लाई करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

टेक्नोलॉजी डेस्क। कई बार ऐसा होता है कि हमारा PAN कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या पुराना होने की वजह से इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि उसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोबारा PAN कार्ड बनवाना एक लंबी और झंझट भरी प्रक्रिया लग सकती है। लेकिन अब यह परेशानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने PAN कार्ड को नए PVC फॉर्मेट में उपलब्ध कराया है, जिसे आप पूरी तरह ऑनलाइन और घर बैठे कुछ ही मिनटों में मंगवा सकते हैं।
PVC PAN कार्ड की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह पुराने कागज़ वाले कार्ड की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और मॉडर्न है। पानी से खराब न होने वाला यह प्लास्टिक कार्ड दिखने में ATM कार्ड जैसा होता है और इसमें लगा QR कोड इसकी ऑथेंटिसिटी तुरंत वेरिफाई कर देता है।
नया PVC PAN कार्ड एक मजबूत प्लास्टिक से बना होता है, जो न तो आसानी से मुड़ता है और न ही फटता है। लंबे समय तक इसकी क्वालिटी बनी रहती है। इसके सुरक्षा फीचर्स इसे पहले की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं।
अगर आपका PAN कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या खराब हो गया है, तो नया कार्ड पाने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
अक्सर PVC PAN कार्ड 10–15 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंच जाता है। हालांकि छुट्टियों, पिन कोड और वेरिफिकेशन से जुड़े कारणों से कभी-कभार थोड़ी देरी भी हो सकती है। नया PVC PAN कार्ड प्रक्रिया सरल, तेज़ और पूरी तरह डिजिटल है, जिससे अब PAN कार्ड खोना या खराब होना किसी तरह की चिंता का कारण नहीं रह गया है।