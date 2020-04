देश में Coronavirus से जंग जारी है, इसके तहत केंद्र सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था जिसकी मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही थी। यह खत्म होती उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में इस लॉकडाउन को 3 May तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वैसे लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार के इस फैसले की सभी को पूरी उम्मीद थी। इसके बावजूद लोगों को यह भी उम्मीद थी कि सरकार इस बीच में एक या दो दिन की राहत देगी।

लेकिन ऐसै नहीं हुआ और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया तो सोशल मीडिया में मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आने लगी। देखते ही देखते सोशल मीडिया में #3rd May ट्रेंड करने लगा और इसमें एक से एक मजेदार ट्वीट्स आने लगे। आईए नजर डालते हैं इन्हीं ट्वीट्स पर।

एक यूजर ने लिखा कि पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो बुरा लगा क्योंकि रूटीन टूटा था लेकिन अब जब खत्म होगा तो और बुरा लगेगा क्योंकि फिर से उसी जिंदगी में जाने में परेशानी आएगी।

Jab lockdown hua tha to hame bura laga tha kyuki routine break hui thi

Mgr jb khatam hoga to or bhi bura lagta hai qki vaapas hme usi routine pr jaana hoga. we are gonna miss this days like #EkThaLockdown

So enjoy this #Lockdown2 till 3rd of May because pic.twitter.com/xzXZE5OuMq

