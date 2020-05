Maharashtra Day 2020: इन Wishes, Images, WhatsApp Status, Quotes से दें शुभकामनाएं

Maharashtra Day 2020: आज 1 May को जहां देश और दुनिया में Labour Day मनाया जा रहा है वहीं Gujarat और Maharashtra में इसके साथ ही स्थापना दिवस भी मन रहा है। आज ही के दिन 1 मई 1960 को बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था और भाषा के आधार पर दो राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके बाद से ही 1 मई के दिन को माहाराष्ट्र दिन या महाराष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर हम आपके लिए लाए हैं Wishes, Images, Messages, Quotes, WhatsApp Wishes लाए हैं जिनकी मदद से आप अपनों को इस खास दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी भाषाई क्षेत्रों को एक करके अलग राज्य बनाने का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था और आखिरकार 1 मई को महाराष्ट्र की स्थापना हुई। इसमें कोंकण, मराठवाडा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र (खानदेश) तथा विदर्भ को जोड़ कर महाराष्ट्र राज्य बनाया गया वहीं बॉम्बे से अलग करके गुजरात की स्थापननी की गई।

या महाराष्ट्र दिनी उद्याची आपली सर्व स्वप्ने पूर्ण होऊ दे चला आपल्या भूमीचा आदर करूया

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा देवावर्धा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

महाराष्ट्र आम्हाला

विश्वास, स्वातंत्र्य, शांती आणि अभिमान देते

चला ज्या दिवसाची निर्मिती झाली त्या दिवसाचे मूल्य ठेऊ

आणि हसत महाराष्ट्र दिवस साजरा करू

Happy Maharashtra day

मी महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व लोकांना शुभेच्छा देतो,

या महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा चला एकत्र होऊया

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा,

समृद्धी आणि सदिच्छा ही तुमच्याकडे कायम राहील

आम्हाला अभिमान आहे

महाराष्ट्रीय असण्याचा..

आम्हाला गर्व आहे

मराठी भाषेचा..

आम्ही जपतो आमची संस्कृती

आमची निष्ठा आहे मातीशी…

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

अभिमान आहे मराठी असल्याचा,

गर्व आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा…

!!!जय महाराष्ट्र!!!

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Let us all remember the golden heritage of

our state and feel proud to be a part of Maharashtra

On this Maharashtra Day let us unite and promise to take our state to reach new heights

Happy Maharashtra Day

