इन दिनों Lockdown की वजह से लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं और ऐसे में इंटरनेट डेटा की मांग खूब बढ़ी है। ऐसे में Jio, Airtel, BSNL और Vodafone Idea जैसी टेलीकॉम कंपनियां एक के बाद एक ऐसे प्लान लॉन्च कर रही हैं जिनमें लोगों को डबल डेटा और दूसरे फायदे ऑफर किए जा रहे हैं। इनके अलावा इन दिनों एक मैसेज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में 3 मई तक लोगों को मुफ्त में अनलिमिटेड इंटरनेट देने का दावा किया जा रहा है।

इस मैसेज की खास बात यह है कि इसमें मुफ्त इंटरनेट दूरसंचार विभाग द्वारा दिए जाने का दावा किया गया है। साथ ही इसे पाने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। इस मैसेज में लिखा है की भारतीय दूरसंचार विभाग मुफ्त इंटरनेट दे रहा है जिसकी आखिरी तारीख 3 मई है।

मैसेज में लिखा है,

Covid-19 के तहत भारतीय दूरसंचार विभागा का ऐलान

कोरोन महामारी के कारण 3 मई 2020 तक लॉकडाउन के कारण भारतीय दूरसंचार विभाग ने अपने सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है ताकि आप घर बैठे अपना काम कर सके।

इसमें आगे अपील भी की गई है कि कृपया घर में रहकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकें।

इसके बाद नोट भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्री रिचार्ज पा सकते हैं।

यह है सच्चाई

यह मैसेज जिन्हें भी मिला है वो इस पर बिलकुल यकीन ना करें क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी है और उस पर यकीन करना आपको भारी पड़ सकता है। इस वायरल हो रहे मैसेज को लेकर PIB ने बयान जारी कर इसे फर्जी करार दिया है। PIB ने कहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट 3 मई तक यूजर्स को किसी भी तरह का मुफ्त इंटरनेट डेटा नहीं दे रहा है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।

Fact Check Unit of Press Information Bureau has clarified that Department of Telecom is not giving free internet to all users till 3rd May, 2020 to enable them to work from home by clicking on a given link. PIB has clarified that the claim is false and the link is fraudulent. pic.twitter.com/IJDmhPJVhv

— ANI (@ANI) April 23, 2020