चीन के साथ तनाव के कारण देश में चीनी उत्पादों का विरोध शुरू हो गया है। जहां एक तरफ लोग आम चीजों की होली जला रहे हैं वहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों खासतौर पर स्मार्टफोन्स को लेकर भी विरोध होने लगा है। हालांकि, भारतीय बाजार में इन दिनों गैर भारतीय कंपनियों खासतौर पर चायनिज स्मार्टफोन कंपनियों का बोलबाल है। इस बीच भारतीय कंपनियों ने बड़ी वापसी की तैयारी की है। लावा के बाद अब Micromax भी बाजार में नए स्मार्टफोन लाने जा रही है। खबरों की मानें तो Micromax जल्द ही भारतीय बाजार में तीन नए स्मार्टफोन लाने जा रही है।

कंपनी ने हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है लेकिन एक यूजर के सवाल के जवाब में इस तरफ इशारा किया है। कंपनी ने यूजर्स के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि 'हम इंटरनली नए डिवाइस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इन्हें लॉन्च करेंगे।' इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कंपनी ने कहा कि 'अपकमिंग डिवाइसेज प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न लुक से लैस होंगे। इन्हें बजट रेंज में लॉन्च किया जाएगा।' हालांकि कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन के नाम या लॉन्च डेट के बारे फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है।

Hey! We are listening and it is because of support of you all we are coming up with something big. Stay tuned. #Micromax #MadeByIndian #MadeForIndian

