कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सोशल मीडिया पर फेक और गलत खबरें भी तेजी से वायरल हो रही है। प्याज, तेल, अदरक, सेंधा नमक ना जाने क्या-क्या खाने से कोविड खत्म होने के दावा किए जाए रहे हैं। यहां तक की पुरानी फोटो और वीडियो को संक्रमण से जोड़कर शेयर किया रहा है। इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस तरह से 100 से ज्यादा पोस्ट हटवा दिए हैं।

सूचना मंत्रालय ने ट्विटर एवं फेसबुक समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगभग 100 पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि कोरोना वायरस पर पोस्ट गलत जानकारी के साथ फैलाएं जा रहे हैं। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में बाधा और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में रुकावट डाल रहे थे। इस लिए हटाने को कहा गया है। बता दें नोवल कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी खबरें, गलत फोटो और आंकड़ों को इंटरनेट पर शेयर किया है। ट्विटर ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर कदम उठाया गया है। उन अकाउंट होल्डर्स को सूचित किया गया है। हालांकि कंपनी ने प्रभावित यूजर्स की जानकारी नहीं दी है।

देश में कोविड की स्थिति लगातार नाजुक बनती जा रही हैं। संक्रमितों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार को 3,46,786 नए मामले आए हैं। लगातार चौथे दिन में केस तीन लाख से ज्यादा आए हैं। अब तक संक्रमण के कुल मामले 1,66,10,481 पर पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 25 लाख को पार कर गई है।

In view of social media misuse by certain users to spread fake info about COVID situation by using unrelated/old/out of context images/visuals, misinfo about COVID protocols, Ministry of Electronics & IT(MeitY)asked social media platforms to remove around 100 posts: MeitY Sources

This decision has been taken to prevent obstructions in fight against the pandemic and escalation of public order due to these posts: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) Sources

