Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च... दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और फास्ट चार्जिंग के साथ मिड-रेंज धमाका

टेक्नोलॉजी डेस्क। Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Motorola Edge 70 लॉन्च कर दिया है। यह फोन लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, प्रीमियम डिजाइन और AI फीचर्स के साथ पेश किया गया है। 5,000mAh की सिलिकन कार्बन बैटरी, 68W फास्ट चार्जिंग और 50MP ट्रिपल कैमरा इसे अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनाते हैं।

कीमत Motorola Edge 70 को भारत में 29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तहत चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्मार्टफोन को Flipkart, Motorola India की वेबसाइट और अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। यह फोन Pantone Bronze Green, Gadget Grey और Lily Pad कलर ऑप्शन में आएगा।

डिस्प्ले और डिजाइन फोन में 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i, Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिला है। एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ यह फोन प्रीमियम फील देता है। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर Motorola Edge 70 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ LPDDR5x RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 16 आधारित Hello UI पर चलता है। कंपनी 3 एंड्रॉयड मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है। इसमें Moto AI, Co-pilot और कई स्मार्ट AI टूल्स शामिल हैं।