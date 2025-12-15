मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च... दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और फास्ट चार्जिंग के साथ मिड-रेंज धमाका

    Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च हुआ है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा और 5000mAh बैटरी दी गई है। फोन 68W फास्ट चार्जिंग, Android 16 और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 02:49:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 02:49:15 PM (IST)
    Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च... दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और फास्ट चार्जिंग के साथ मिड-रेंज धमाका
    मिड-रेंज स्मार्टफोन Motorola Edge 70 लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. Motorola Edge 70 भारत में 29,999 रुपये में लॉन्च
    2. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ दमदार परफॉर्मेंस
    3. 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Motorola Edge 70 लॉन्च कर दिया है। यह फोन लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, प्रीमियम डिजाइन और AI फीचर्स के साथ पेश किया गया है। 5,000mAh की सिलिकन कार्बन बैटरी, 68W फास्ट चार्जिंग और 50MP ट्रिपल कैमरा इसे अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनाते हैं।

    कीमत

    Motorola Edge 70 को भारत में 29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तहत चुनिंदा बैंक कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्मार्टफोन को Flipkart, Motorola India की वेबसाइट और अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। यह फोन Pantone Bronze Green, Gadget Grey और Lily Pad कलर ऑप्शन में आएगा।


    डिस्प्ले और डिजाइन

    फोन में 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i, Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिला है। एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ यह फोन प्रीमियम फील देता है।

    परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

    Motorola Edge 70 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ LPDDR5x RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 16 आधारित Hello UI पर चलता है। कंपनी 3 एंड्रॉयड मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है। इसमें Moto AI, Co-pilot और कई स्मार्ट AI टूल्स शामिल हैं।

    कैमरा और बैटरी

    फोन में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। 5,000mAh बैटरी के साथ फोन 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ ही IP68+IP69 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.