मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने पर भी अब करें अपने नंबर से कॉल, जानें Jio और Airtel के इस फीचर को

Lockdown के दौरान वैसे तो Reliance Jio और Airtel जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को राहत देने के ऐलान ऐलान किए हैं लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो कॉल करने में मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसमें से एक है मोबाइल नेटवर्क की कमी, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि मोबाइल नेटवर्क ना होने के कारण आप कॉल नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसी तरकीब है जिसकी मदद से आप बिना मोबाइल नेटवर्क के कॉल कर सकते हैं। Reliance Jio और Airtel आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिसकी मदद से आप बिना मोबाइल नेटवर्क के भी अपनों को कॉल कर सकते हैं।

यह है वो फीचर

दरअसल, Jio और Airtel अपने ग्राहकों को WiFi Calling की सुविधा देते हैं। इसे वॉइस ओवर वाईफाई VoWiFi भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कहीं भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आपके घर में Jio या Airtel का WiFi नेटवर्क होना। इस सुविधा में आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में थोड़े से बदलाव करते हुए कहीं भी मुफ्त में कॉल कर सकते हैं।

क्या है VoWiFi

VoWiFi का मतलब है वॉइस ओवर वाई-फाई। मतलब ऐसी सुविधाय जिसमें आप WiFi की मदद से कहीं भी कॉल कर सकते हैं वो भी फ्री में। इतना ही नहीं इसके अलावा यूजर SMS और MMS भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप सेल्यूलर नेटवर्क पर करते हैं। यानि अगर आपके फोन का नेटवर्क कभी ऊपर- नीचे हो जाए, तो भी आपकी कनेक्टिविटी पर कोई असर नहीं पडेगा! बशर्ते आप वाई-फाई की रेंज में हैं।

ऐसे कर सकते हैं उपयोग

Airtel VoWiFi

Airtel VoWiFi का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एयरटेल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा वो स्मार्टफोन भी जरूरी है जिसकी मदद से आप WiFi से कॉल कर सकें। यह कॉल वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल कॉल की जाती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करें। वहीं एंड्रॉयड यूजर्स को सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना होगा। इसके बाद अपना फोन रिस्टार्ट करें और फिर मोबाइल नेटवर्क में जाकर VolTE की जह VoWiFi को चुनना होगा।

Jio VoWiFi

ग्राहक Jio Wi-Fi कॉलिंग के लिए किसी भी वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। वॉयस और वीडियो कॉल निर्बाध रूप से VoLTE और वाई-फाई के बीच स्विच-ओवर कर सकेंगी। इससे कॉलिंग के अनुभवों में सुधार होगा। Jio वाई-फाई कॉलिंग, हैंडसेट के ज्यादा बड़े इकोसिस्टम पर काम करेगा। Jio ग्राहक वाई-फाई कॉल पर भी वीडियो कॉलिंग भी कर सकेंगे। इस सब के लिए यूजर को अलग से रिचार्ज नहीं करवाना होगा।

इन स्मार्टफोन्स पर कर सकते हैं उपयोग

एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को जहां यूजर iPhone 11 Pro, the iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS and iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 and iPhone 8 Plus, iPhone 7 and iPhone 7 Plus, iPhone 6s and iPhone 6s Plus और the iPhone SE शामिल हैं वहीं। OnePlus 7, the OnePlus 7 Pro, the OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 6 और OnePlus 6T पर यूज कर सकता है।

वहीं अगर आपके पास Xiaomi के Redmi K20, the Redmi K20 Pro और the Poco F1 हैं तो भी आप वाईफाई से कॉल कर सकेंगे। सैमसंग के मामले में Galaxy J6, the Galaxy On 6, the Galaxy M30s और Galaxy A10s इस फीचर को सपोर्ट करते हैं।

दूसरी तरफ जियो का कहना है कि उसकी वाईफाई कॉलिंग को 150 से ज्यादा गैजेट्स सपोर्ट करते हैं जिनकी लिस्ट उसने अपनी वेबसाइट पर डाली है। इसमें भी लगभग वही स्मार्टफोन्स शामिल है जो एयरटेल के लिए सपोर्ट करते हैं। Jio Wi-Fi कॉलिंग को अपने हैंडसेट में एक्टिवेट करने के लिए Jio.com/wificalling पर विजिट करें। जहां पर एक्टिवेशन गाइड उपलब्ध है।

Posted By: Ajay Kumar Barve