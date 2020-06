Voice Tweet Feature: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने अपने iOS यूजर्स के लिए बहुत ही खास फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Voice Tweet Feature है। यूजर्स इसके जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कर Tweet कर सकेंगे। इस ऑडियो ट्वीट की अधिकतम लंबाई 140 सेंकड होगी।

कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि GIFs, वीडियो के जरिए यूजर्स अपने व्यक्तित्व और स्वभाव को Tweets में जोड़ता है। कई बार 280 कैरेक्टर्स पर्याप्त नहीं होते और ट्वीट का भाव कही खो जाता है। इसलिए आज से हम नया फीचर टेस्ट कर रहे हैं जिसमें Twitter इस्तेमाल करने के तरीक में मानवीय टच आ जाएगा, यह आपकी आवाज की वजह से होगा।

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020