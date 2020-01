मल्टीमीडिया डेस्क। लास वेगस में जारी CES 2020 के दूसरे दिन OnePlus ने अपना Oncept One पेश किया। पिछले कुछ दिनों से इसके टीजर्स आ रहे थे और अब जाकर कहीं यह दुनिया के सामने आया है। McLaren के साथ मिलकर डिजाइन किए गए इस स्मार्टफोन को देखकर ही प्रीमियम फील आता है। साथ ही यह काफी आकर्षक भी लगता है क्योंकि इसमें पहली बार इनविजिबल कैमरा दिया गया है। हालांकि, वर्तमान में यह सिर्फ एक कंसेप्ट डिवाइस है लेकिन जल्द ही यह मकर्शियल प्रोडक्शन के लिए आ सकेगा।

CES में OnePlus Concept One को जारी करते हुए कंपनी ने बताया कि इस फोन को बनाने के लिए McLaren की 720S Spider लग्जरी स्पोर्ट्स कार से प्रेरणा ली गई है। इस कार में इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास पैनल से बना retractable hardtop दिया गया है। कंपनी का दावा है कि OnePlus Concept One में ऐसा ही इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास पैनल दिया गया है जो फोन के बैक साइड में है। इतना ही नहीं कंपनी ने कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का उयोग किया है और कैमरे को ढकने वाले ग्लास में ऐसे बदलाव किया हैं कि वो इनविजिबल कैमरा इफेक्ट देता है।

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020