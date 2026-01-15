OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT ट्रांसलेट, Google Translate को देगा टक्कर
OpenAI ने बिना औपचारिक घोषणा के ChatGPT Translate लॉन्च किया है। यह स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन टूल तेज, स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली अनुभव देता है। यह केवल शब् ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:33:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:33:27 PM (IST)
OpenAI ने ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
- OpenAI ने नया स्टैंडअलोन ChatGPT Translate टूल लॉन्च किया।
- ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन और 50 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट।
- वर्ड-टू-वर्ड नहीं, टोन और इंटेंट आधारित ट्रांसलेशन।
टेक्नोलॉजी डेस्क। OpenAI ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के अपना नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। यह टूल सीधे तौर पर Google Translate को चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि ChatGPT में पहले से ही अनुवाद की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब इसे एक अलग, डेडिकेटेड इंटरफेस के रूप में पेश किया गया है, जिससे यूजर्स को तेज, आसान और ज्यादा स्मार्ट ट्रांसलेशन अनुभव मिल सके। खास बात यह है कि यह टूल सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि भाषा के भाव, टोन और उद्देश्य को भी समझने की कोशिश करता है।
कैसा है ChatGPT Translate का इंटरफेस
- ChatGPT Translate का इंटरफेस काफी हद तक पारंपरिक ट्रांसलेशन टूल्स जैसा है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए दो अलग टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं।
- यह टूल ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर को भाषा चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल इसमें 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद की सुविधा दी जा रही है। डिजाइन सिंपल और यूजर-फ्रेंडली रखा गया है, ताकि कोई भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके।
Google Translate से कैसे अलग है ChatGPT Translate
- Google Translate जहां मुख्य रूप से वर्ड-टू-वर्ड ट्रांसलेशन पर फोकस करता है, वहीं ChatGPT Translate का अप्रोच थोड़ा एडवांस है।
- इसमें यूजर्स को वन-टैप ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी मदद से ट्रांसलेट किए गए टेक्स्ट को तुरंत रिफाइन किया जा सकता है। यूजर चाहें तो टेक्स्ट को ज्यादा नेचुरल, फॉर्मल बिजनेस टोन, बच्चों के लिए आसान भाषा या अकादमिक स्टाइल में बदल सकते हैं।
जनरेटिव AI से जुड़ा खास अनुभव
- ChatGPT Translate की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी रिफाइन ऑप्शन पर क्लिक करते ही यूजर सीधे प्राइमरी ChatGPT एक्सपीरियंस में पहुंच जाता है। यहां जनरेटिव AI की मदद से टेक्स्ट को और बेहतर, स्पष्ट और उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सकता है।
कंपनी का फोकस सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि टोन, ऑडियंस और इंटेंट को समझकर ज्यादा स्मार्ट ट्रांसलेशन देना है। इसी वजह से इसे आने वाले समय में Google Translate का मजबूत विकल्प माना जा रहा है।