OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT ट्रांसलेट, Google Translate को देगा टक्कर

टेक्नोलॉजी डेस्क। OpenAI ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के अपना नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। यह टूल सीधे तौर पर Google Translate को चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि ChatGPT में पहले से ही अनुवाद की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब इसे एक अलग, डेडिकेटेड इंटरफेस के रूप में पेश किया गया है, जिससे यूजर्स को तेज, आसान और ज्यादा स्मार्ट ट्रांसलेशन अनुभव मिल सके। खास बात यह है कि यह टूल सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि भाषा के भाव, टोन और उद्देश्य को भी समझने की कोशिश करता है।