Oppo Pad 5 भारत में जल्द होगा लॉन्च, 12.1-इंच स्क्रीन और 10,050 mAh की मिलेगी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क। Oppo जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट Oppo Pad 5 लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने Flipkart के जरिए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि यह टैबलेट आने वाली Oppo Reno 15 सीरीज के साथ भारत में पेश किया जाएगा। Oppo Pad 5 पहले ही अक्टूबर में चीन में लॉन्च हो चुका है और अब इसके भारतीय वेरिएंट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

Flipkart लिस्टिंग से लॉन्च की पुष्टि Flipkart पर Oppo Reno 15 सीरीज की माइक्रोसाइट के जरिए Oppo Pad 5 के भारत लॉन्च का संकेत मिला है। लैंडिंग पेज पर टैबलेट को ब्लैक और पिंक कलर ऑप्शन में दिखाया गया है, हालांकि इनके आधिकारिक नाम सामने नहीं आए हैं। लिस्टिंग से यह भी साफ है कि टैबलेट स्टायलस सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

डिस्प्ले और बैटरी की खासियत भारतीय वेरिएंट में Oppo Pad 5 को 12.1-इंच का 2.8K डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसमें AI-पावर्ड नोट-टेकिंग फीचर दिया जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 10,050mAh की बैटरी होगी, जो चीनी वेरिएंट की 10,420mAh बैटरी से थोड़ी कम है। टैबलेट 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर चीन में लॉन्च हुए Oppo Pad 5 में MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है और भारत में भी यही प्रोसेसर मिलने की संभावना है। यह टैबलेट Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करता है। इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मौजूद है।