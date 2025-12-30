मेरी खबरें
    Oppo Pad 5 भारत में जल्द होगा लॉन्च, 12.1-इंच स्क्रीन और 10,050 mAh की मिलेगी बैटरी

    Oppo Pad 5 के भारत में जल्द लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। Flipkart लिस्टिंग से इसके आने के संकेत मिले हैं। टैबलेट में 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, 10, ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 02:55:53 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 02:55:53 PM (IST)
    Oppo Pad 5 भारत में जल्द होगा लॉन्च, 12.1-इंच स्क्रीन और 10,050 mAh की मिलेगी बैटरी
    टैबलेट Oppo Pad 5 जल्द होगा लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. Flipkart पर Oppo Pad 5 भारत लॉन्च की पुष्टि
    2. Reno 15 सीरीज के साथ लॉन्च होने की संभावना
    3. 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, AI नोट-टेकिंग फीचर

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Oppo जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट Oppo Pad 5 लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने Flipkart के जरिए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि यह टैबलेट आने वाली Oppo Reno 15 सीरीज के साथ भारत में पेश किया जाएगा। Oppo Pad 5 पहले ही अक्टूबर में चीन में लॉन्च हो चुका है और अब इसके भारतीय वेरिएंट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

    Flipkart लिस्टिंग से लॉन्च की पुष्टि

    Flipkart पर Oppo Reno 15 सीरीज की माइक्रोसाइट के जरिए Oppo Pad 5 के भारत लॉन्च का संकेत मिला है। लैंडिंग पेज पर टैबलेट को ब्लैक और पिंक कलर ऑप्शन में दिखाया गया है, हालांकि इनके आधिकारिक नाम सामने नहीं आए हैं। लिस्टिंग से यह भी साफ है कि टैबलेट स्टायलस सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।


    डिस्प्ले और बैटरी की खासियत

    भारतीय वेरिएंट में Oppo Pad 5 को 12.1-इंच का 2.8K डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसमें AI-पावर्ड नोट-टेकिंग फीचर दिया जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 10,050mAh की बैटरी होगी, जो चीनी वेरिएंट की 10,420mAh बैटरी से थोड़ी कम है। टैबलेट 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

    परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

    चीन में लॉन्च हुए Oppo Pad 5 में MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है और भारत में भी यही प्रोसेसर मिलने की संभावना है। यह टैबलेट Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करता है। इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मौजूद है।

    कैमरा और कीमत

    Oppo Pad 5 में 8MP रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत करीब 32,000 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 44,000 रुपये तक जाती है। भारत में इसकी कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

