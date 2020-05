Lockdown में वैसे तो लोग ज्यादा खरीदी नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन रिचार्ज या दूसरी खरीदी के लिए Paytm, PhonePe और दूसरे ऑनलाइन तरीकों से पेमेंट कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों में डिजिटल पेमेंट की आदत में तेजी आई है लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में किसी भी तरह के ऑनलाइन लेनदेन या किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ ऐसा ही अलर्ट Paytm ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है। इस अलर्ट में Paytm ने अपने ग्राहकों को चेताया है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही उनका बैंक खाता खाली करवा सकती है।

यह कहा है अलर्ट में

पेटीएम (Paytm) के फाउंडर ने खुद लोगों को इस चीज के लिए अलर्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि ग्राहकों को पैसे दोगुने करने जैसी फर्जी ऑफर्स से अलर्ट रहना चहिए। अपने ट्वीट में विजय शेखर ने ग्राहकों से ऐसे स्कैम से बचने की अपील की। उन्होंने यह बात ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कही है। पोस्ट में शर्मा ने यूजर्स को एक नए स्कैम के बारे में बताया जिसमें पेटीएम यूजर्स को पैसा डबल करने का झांसा दिया जाता है। अपने पोस्ट में शर्मा ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो उन्हें इस फ्रॉड का शिकार बने किसी यूजर ने भेजा था।

And here, someone’s priorities are so wrong ‼️

Why would you send money to someone , and expect double in return 🙄😑⁉️

Never fall for such illogical baits❌ https://t.co/X9QGNzXRI2 pic.twitter.com/VdxiWvmO7h

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) May 2, 2020