Paytm Removed From Google Play Store: यदि आप Paytm ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। Google Play Store ने अपने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने की वजह से लोकप्रिय मोबाइल पेमेंट ऐप Paytm को हटा दिया है।

Google ने कहा कि वह किसी भी गैंबलिंग ऐप का समर्थन नहीं करेगा। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा, हम ऑनलाइन कैसिनो की अनुमति नहीं देते हैं। हम किसी ऐप का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी भी उपभोक्ता को दूसरी वेबसाइट पर ले जाता हो। अगर कोई ऐप किसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नकद पुरस्कार जीतने के लिए किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं तो गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसा करना गूगल की नीतियों का उल्लंघन है।

Google: We don’t allow online casinos/support any unregulated gambling apps that facilitate sports betting. It includes if app leads consumers to an external website that allows them to participate in paid tournaments to win real money/cash prizes pic.twitter.com/poeZzXw5nA

हम जल्दी ही वापसी करेंगे:

Paytm ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यूजर्स को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि यह ऐप Google Play Store पर कुछ समय के लिए डाउनलोड और अपडेट के लिए उपलब्ध नहीं है। Paytm ने कहा कि जल्द ही हम वापसी करेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि यूजर्स का पैसा पूरी तरह से सेफ है और आप जल्द ही इसे उपयोग कर सकेंगे।

Dear Paytm'ers,

Paytm Android app is temporarily unavailable on Google's Play Store for new downloads or updates. It will be back very soon.

All your money is completely safe, and you can continue to enjoy your Paytm app as normal.

— Paytm (@Paytm) September 18, 2020