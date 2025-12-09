Poco C85 5G भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ किफायती दाम में मौजूद

टेक्नोलॉजी डेस्क। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Poco ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Poco C85 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन कंपनी की लोकप्रिय C-सीरीज के तहत पेश किया गया है और इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

फोन को तीन आकर्षक कलर ऑप्शन मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक में खरीदा जा सकेगा। बड़े डिस्प्ले, दमदार बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स की वजह से यह फोन बजट सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने वाला साबित हो सकता है।

कीमत

Poco C85 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 12,499 रुपये है।

6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत भी 12,499 रुपये रखी गई है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है।

फिलहाल कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत 4GB और 6GB वेरिएंट पर डिस्काउंट दिया है, जिसके बाद इनकी कीमत 11,999 रुपये और 12,999 रुपये हो गई है। इसे जल्द ही फ्लिपकार्ट पर खरीदा जा सकेगा।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Poco C85 5G में 6.9 इंच का HD+ फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 810 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।

यह फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ आता है, जो 6nm तकनीक पर आधारित है। ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। फोन में 128GB UFS 2.2 स्टोरेज और 8GB तक LPDDR4x RAM का विकल्प दिया गया है।

ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा

यह स्मार्टफोन HyperOS 2.2 पर आधारित है जो Android 15 पर चलता है। कंपनी ने इस फोन के लिए दो बड़े Android अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। यह TÜV रीनलैंड के लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन को IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिली है।