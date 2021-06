पब्जी सबसे लोकप्रिय मोबाइल एप है। भारत में पब्जी मोबाइल (PUBG Mobile) को बैन कर दिया गया है। हालांकि देश में इसे नए नाम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (Battleground Mobile India) के नाम से रिलॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरियाई गेमिंग कंपनी क्राफ्टन (Krafton) ने इस पॉपुलर खेल पेश किया है। अब पब्जी खेलने वालों के लिए अच्छी खबर हैं। जल्द ही उनके खेल का मजा दोगुना होने वाला है।

पब्जी मोबाइल की पैरेंट कंपनी क्राफ्टन ने इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला (Tesla) के साथ करार किया है। क्राफ्टन के सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पब्जी मोबाइल ने ट्वीट कर लिखा है, 'क्या आप हमारे साथ भविष्य में कदम रखने के लिए तैयार है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम क्रांतिकारी भावना और प्रोडक्ट्स को गेम में लाने के लिए टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करेंगे। अधिक अपडेट के लिए बन रहें।

बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में यह फीचर मिलेगा या नहीं। इसकी जानकारी क्राफ्टन ने नहीं दी है। बता दें बैटलग्राउंट मोबाइल इंडिया गूगल प्ले स्टोर पर अर्ली एक्सेस मोड में आ गया है। आईओएस यूजर्स फिलहाल इसका एक्सपीरियंस नहीं उठा सकते।

Are you ready to step into the future with us? 🚗⚡ We're excited to announce that we will be partnering with @Tesla to bring its revolutionary spirit and products in-game! 🙌🌎❤️ Stay tuned for more updates! 👀 pic.twitter.com/219xs5UplR

