पबजी मोबाइल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। पबजी के खिलाड़ी बिना कोई पैसा खर्च किए OnePlus 9 स्मार्टफोन जीत सकते हैं। OnePlus 9 Series के इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग 50 हजार रुपये होगी। पबजी की पैरेंट कंपनी क्राफ्टन ने वनप्लस के साथ साझेदारी करके Oneplus 9 सीरीज के तीन फोन मुफ्त में देने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि "वनप्लस, PUBG मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशनल के लिए आधिकारिक स्मार्टफोन पार्टनर, आपको OnePlus 9 सीरीज जीतने का मौका दे रहा है।"

कैसे जीत पाएंगे फोन

क्राफ्टन कंपनी ने OnePlus 9 Series के स्मार्टफोन जीतने का तरीका भी बताया है। कंपनी ने अपने ट्वीट में कहा, "PUBG मोबाइल बस चाहता है कि आप "#OnePlusPUBGM पर कमेंट करें और भाग लेने के लिए @EsportsPUBGM और @OnePlus को फॉलो करें।" क्राफ्टन ने आगे बताया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @EsportsPUBGM और @OnePlus को फॉलो करने वाले जो भी खिलाड़ी #OnePlusPUBGM पर कमेंट करेंगे। उनमें से तीन खिलाड़ियों का नाम लिस्ट में से निकाला जाएगा। इन खिलाड़ियों का चुनाव लकी ड्रा के जरिए किया जाएगा।

OnePlus, Official Smartphone Partner for the PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL, is giving you a chance to win OnePlus 9 Series!

Comment #OnePlusPUBGM & follow @EsportsPUBGM & @OnePlus to participate!

We will randomly pick 3 winners from the comments across all social platforms! pic.twitter.com/wjrzLhP4XP

— PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) July 14, 2021