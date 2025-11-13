मेरी खबरें
    Realme GT 8 Pro भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर

    Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। इसमें 200MP टेलीफोटो कैमरा, Ricoh GR सिस्टम, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 7,000mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। फोन 4K 120fps Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा और स्वैपेबल रियर कैमरा डिजाइन के साथ आएगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:28:07 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:38:44 AM (IST)
    Realme GT 8 Pro को भारत में होगा लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. 20 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा Realme GT 8 Pro।
    2. 200MP टेलीफोटो कैमरा और Ricoh GR सिस्टम शामिल।
    3. Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से पावर्ड फ्लैगशिप फोन।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी अपने नए फ्लैगशिप फोन Realme GT 8 Pro को भारत में 20 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही फोन के कैमरा और कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है।

    इस बार Realme फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, जिसमें Ricoh GR कैमरा सिस्टम, सेगमेंट का पहला 200-मेगापिक्सल अल्ट्रा-क्लैरिटी टेलीफोटो लेंस और प्रोफेशनल-ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स शामिल हैं।

    यह वही स्मार्टफोन है जिसे अक्टूबर में चीन में पेश किया गया था। भारतीय बाजार में भी यह अपने स्वैपेबल रियर कैमरा डिजाइन और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा।

    प्रोफेशनल फोटोग्राफी अनुभव मिलेगा

    Realme GT 8 Pro में Ricoh GR सिस्टम वाला 50-मेगापिक्सल एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसमें 7P लेंस और फाइव-लेयर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जो फोटो में ग्लेयर और घोस्टिंग को कम करती है।

    फोन में Ricoh GR Mode दिया गया है, जिसमें 28mm और 40mm फोकल लेंथ्स, पांच फिल्म-स्टाइल कलर प्रोफाइल्स (Positive, Negative, High-Contrast B&W, Standard, Monotone) और सिग्नेचर शटर साउंड शामिल हैं।

    200MP टेलीफोटो कैमरा और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग

    Realme GT 8 Pro में 200-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा (1/1.56-इंच सेंसर) है, जो 3x ऑप्टिकल, 6x लॉसलेस और 12x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट करता है। साथ ही 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन 4K 120fps Dolby Vision और 8K 30fps सपोर्ट करता है।


    फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और पावरफुल बैटरी

    फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और Hyper Vision+ AI चिप दी गई है। यह Android 16-बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। इसमें फ्लैट 2K डिस्प्ले, 7,000mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। Realme का दावा है कि GT 8 Pro स्मार्टफोन फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस दोनों में नया मानक स्थापित करेगा।

