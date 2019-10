मल्टीमीडिया डेस्क। Xiaomi ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट सीरीज से Redmi 8 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस सीरीज का जो पहला फोन लॉन्च किया है उसकी कीमत महज 7,999 रुपए रखी गई है और अब इसके बाद Xiaomi भारत में अपना इस साल का एक और बड़ा लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 8 Pro को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह 16 अक्टूबर को लॉन्च होगा। 64 मेगापिक्सल वाले क्वाड कैमरा सेटअप के साथ रेडमी का यह पहला फोन होगा। इसे कंपनी अगस्त में ही चीन में लॉन्च कर चुकी है। खबर है कि पहले Xiaomi अपने Redmi Note 8 Pro को दिवाली के बाद लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही थी लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे अब पहले ही लॉन्च किया जा रहा है।

जहां तक इसके स्पेसिफिकेशंस की बात है तो Redmi Note 8 Pro में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें Samsung का GW1 sensor लगा हुआ है। यह बाजार में पहले से मौजूद Realme XT को टक्कर देगा जिसमें 64 मेगापिक्सल का ही क्वाड कैमरा लगा हुआ है। Redmi Note 8 Pro 6.53 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले दिया जाएगा जो वॉटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। चीन में इस फोन को 1399 युआन यानि 14,000 रुपए के लगभग के प्राइज टैग के साथ लॉन्च किया गया है और माना जा रहा है कि Realme XT को टक्कर देने के लिए भारत में भी इसे इसी कीमत के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

फोन में 2GHz MediaTek Helio G90T processor दिया गया है जो Mali G76 GPU के साथ आता है। चीन में इसे 8 जीबी तक की रैम वेरिएंट में पेश किया गया है। फोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 64-megapixel वाला Samsung GW1 primary sensor दिया गया है वहीं 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

