    Jio सिर्फ इतने रुपये में दे रहा डेली 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी

    जियो ने अपने प्रीपेड प्लान्स में बदलाव करते हुए 209 रुपये वाले 1GB डेली डेटा पैक को सिर्फ MyJio ऐप पर उपलब्ध किया है। वहीं, 249 रुपये वाला एंट्री-लेवल प्लान ऑनलाइन से हटा दिया गया है लेकिन रिटेल आउटलेट्स पर मिलने की जानकारी है। अन्य किफायती प्लान्स में 799 और 189 रुपये विकल्प मौजूद हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 12:28:23 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 12:28:23 PM (IST)
    Jio सिर्फ इतने रुपये में दे रहा डेली 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी
    Reliance Jio प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बदलाव। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 249 प्लान ऑनलाइन हटाया, ऑफलाइन उपलब्ध बताया गया।
    2. 799 प्लान में ज्यादा डेटा, 84 दिन वैलिडिटी ऑफर।
    3. सभी प्लान में JioTV, JioAICloud एक्सेस और अनलिमिटेड कॉल।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Reliance Jio लगातार अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा है, जिससे यूजर्स को बजट के अनुसार ऑप्शन मिलते रहें। इसी कड़ी में कंपनी ने 209 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में सुधार किया है। खास बात यह है कि यह पैक अब Jio.com पर उपलब्ध नहीं है। केवल MyJio ऐप पर ही देखा जा सकता है।

    Jio का 209 रुपये वाला प्लान

    • जियो के 209 रुपये के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो कुल 22GB डेटा के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 22 दिन है। प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और बंडल्ड ओटीटी बेनिफिट्स के तहत JioTV और JioAICloud सेवाएं मिलती हैं।


  • डेली डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है। यह पैक यूजर्स को MyJio ऐप के वैल्यू प्लान्स सेक्शन में अफोर्डेबल पैक्स में मिलेगा।

    • 249 रुपये वाला एंट्री-लेवल प्लान ऑनलाइन डीलिस्ट

    • रिपोर्ट्स के अनुसार, जियो ने हाल ही में 249 रुपये वाले प्रीपेड पैक को MyJio और Jio.com दोनों प्लेटफॉर्म से चुपचाप हटा दिया था।

    • यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी और हर दिन 1GB डेटा ऑफर करता था। हालांकि, दावा है कि यह पैक अभी भी चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर ऑफलाइन उपलब्ध है।

    Jio के अन्य किफायती प्रीपेड विकल्प

    • कंपनी के बजट-रेंज प्लान्स में 799 रुपये और 189 रुपये वाले पैक भी शामिल हैं।

    • 799 रुपये वाले प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी, रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस और रोज 100 SMS मिलता है।

    • 189 रुपये वाले पैक में 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉयस, 300 SMS और 2GB डेटा शामिल है।

    • दोनों प्लान में JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जाता है। हाई-स्पीड डेटा खत्म होने पर भी यूजर्स 64 Kbps स्पीड पर इंटरनेट का उपयोग जारी रख सकते हैं।

