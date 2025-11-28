Jio सिर्फ इतने रुपये में दे रहा डेली 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी

टेक्नोलॉजी डेस्क। Reliance Jio लगातार अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा है, जिससे यूजर्स को बजट के अनुसार ऑप्शन मिलते रहें। इसी कड़ी में कंपनी ने 209 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में सुधार किया है। खास बात यह है कि यह पैक अब Jio.com पर उपलब्ध नहीं है। केवल MyJio ऐप पर ही देखा जा सकता है।