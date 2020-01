मल्टीमीडिया डेस्क। Samsung ने नए साल की शुरुआत धमाके के साथ की है और लास वेगस में हो रहे CES 2020 में अब तक कई फ्यूचर प्रोडक्ट पेश कर चुका है। इसी लिस्ट में एक नाम है बैजल लैस टीवी का। इसे लेकर काफी पहले से खबरें आ रही थीं कि कंपनी इसे लॉन्च करेगी और अब सैमसंग ने कंज्यूमर शो में इसे दुनिया के सामने पेश किया है। टीवी पैनल्स को एक कदम और आगे ले जाते हुए सैमसंग ने शो के दौरान 8K रिजॉल्यूशन वाले बैजल लैस QLED टीवी को पेश किया है। इस टीवी में आम टीवी की तरह चारों कोनों पर कोई भी बैजल नजर नहीं आता।

15mm के अल्ट्र स्लिम डिजाइन के साथ आए इस टीवी में एक AI क्वांटम प्रोसेसर भी लगा है जो मशीन लर्निंग को डीप स्केलिंग से कंबाइन करता है। यह सब मिलकर असल पिक्चर को 8K रिजॉल्यूशन में पेश करते हैं। इसके अलावा टीवी का एडॉप्टिव पिक्सर फीचर अपने आसपास के माहौल को समझकर उसी अनुसार अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है ताकि आपको बेहतर पिक्चर और अनुभव मिल सके।

2020 QLED 8K TV में एक्टिव वॉइस एम्प्लीफायर भी दिया गाय है जो एंबियंट नॉइस को पहचानकर उस हिसाब से टीवी का वॉल्यूम एडजस्ट कर देता है। जहां तक दूसरे फंक्शन्स की बात है तो इसमें एक वक्त पर दो तरह के कंटेंट देखे जा सकेंगे। साथ ही यूजर अपने स्मार्टफोन को सिर्फ एक टच की मदद से टीवी पर मिरर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उसका टीवी मोबाइल में बदल जाएगा।

At @Samsung’s First Look they are going IN on 8K with the Q950TS w/ 8K content available by them in 2020 and working to partner with YouTube for streaming native 8K #CES2020 pic.twitter.com/xg94oTOciP

— Brian Tong (@briantong) January 6, 2020