Samsung Galaxy S25 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, जानिए पूरी डील

यह फोन इस साल की शुरुआत में 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। अब यह Amazon पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह डिवाइस अपने प्रीमियम डिजाइन, शक्तिशाली Snapdragon चिपसेट और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले के लिए जाना जाता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क। सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले कंपनी के मौजूदा फ्लैगशिप Samsung Galaxy S25 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।

अगर आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाते हैं, तो अपने पुराने फोन के बदले में 44,050 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इस फोन पर 20,000 रुपये से ज्यादा की बचत संभव है।

Samsung Galaxy S25 के स्पेसिफिकेशन्स

फोन में 6.2-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है, जिसमें 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिवाइस Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर चलता है और इसमें Galaxy AI फीचर्स भी दिए गए हैं।

कैमरा और बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Galaxy S25 में 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 10MP का टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल जूम) दिया गया है। फोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।