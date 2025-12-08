सोते समय स्मार्टवॉच पहनें या नहीं? एक्सपर्ट्स ने बताई सही सलाह

टेक्नोलॉजी डेस्क: स्मार्टफोन के साथ-साथ आज के समय में स्मार्टवॉच भी लोगों की पसंद बन चुकी हैं। इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह इनके हेयर ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स हैं।
हाल ही में Apple ने अपनी स्मार्टवॉच में एक नया हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर शामिल किया है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को लेकर यूजर्स को अलर्ट कर सकता है। इसी के साथ लोगों में यह सवाल बढ़ रहा है कि क्या रात में सोते समय स्मार्टवॉच पहनना सही है या नहीं?
कई लोग इस मुद्दे पर कंफ्यूज हैं। कुछ का मानना है कि इससे स्लीप ट्रैकिंग बेहतर होती है, जबकि कुछ को लगता है कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्टवॉच पहनकर सोने के फायदे भी हैं और कुछ सावधानियाँ भी अपनानी चाहिए।
हेल्थ टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टवॉच नींद की गुणवत्ता को समझने में काफी उपयोगी हो सकती हैं। यह हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और स्लीप पैटर्न जैसे महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करती हैं, जो नींद से जुड़ी समस्याओं जैसे अनिद्रा, कमजोरी या अनियमित नींद से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद होता है।
हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी, जलन, अत्यधिक पसीना या नींद में बेचैनी महसूस हो रही हो, तो बेहतर है कि वह रात में वॉच न पहने।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि स्मार्टवॉच को लगातार 24 घंटे पहना जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारी वॉच, ज्यादा टाइट स्ट्रैप और त्वचा से लगातार रगड़ त्वचा में जलन, दिक्कतें और रैशेज का कारण बन सकती हैं।
साथ ही, अब तक वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि स्मार्टवॉच से निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।