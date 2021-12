T-Series : भारतीय म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज ने एक नयी उपलब्धि हासिल की है। T-Series का यूट्यूब चैनल दुनियाभर में सबसे ज्‍यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बन गया है। यह यूट्यूब पर दुनिया का अकेला और पहला ऐसा चैनल बन गया है, जिसके 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंं। भूषण कुमार की टी-सीरीज संगीत की दुनिया में तो पहले से ही जाना-माना ब्रांड है। अब इसने सोशल मीडिया पर भी अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिये हैं। टी-सीरीज के यूट्यूब चैनलों पर कई भाषाओं और शैलियों में 29 चैनल हैं। इन सभी को मिलाकर 718 बिलियन से अधिक व्यूज के साथ 383 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। भारत में वैसे भी यूट्यूब काफी लोकप्रिय है और इस कंपनी की कमाई में भारतीय दर्शकों और क्रिएटर्स का अच्छा-खासा योगदान है। अब भूषण कुमार ने साबित किया है कि यूट्यूब पर उनके कंटेंट और उनके प्रशंसकों का कोई मुकाबला नहीं।

World’s NO. 1 Youtube channel, T-Series has hit 200 million subscribers, becoming the 1st channel in the world to ever reach this landmark! It's a proud moment for the entire country that an Indian channel sits at the top of YouTube in the world.

#TSeriesHits200MilSubs pic.twitter.com/V4MiMGKdBI

— T-Series (@TSeries) December 6, 2021