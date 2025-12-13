799 रुपये के प्रीपेड प्लान की जंग... जियो, एयरटेल और Vi में कौन देता है ज्यादा वैल्यू?

टेक्नोलॉजी डेस्क। देश की टॉप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने ग्राहकों के लिए 799 रुपये का प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही हैं। मीडियम-टर्म वैलिडिटी चाहने वाले यूजर्स के बीच यह प्लान काफी लोकप्रिय है।

हालांकि, बीते कुछ वर्षों में कंपनियों ने या तो प्लान महंगे किए हैं या बेनिफिट्स घटाए हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि फिलहाल 799 रुपये में सबसे ज्यादा वैल्यू किस कंपनी का प्लान देता है। रिलायंस जियो का 799 रुपये वाला प्लान रिलायंस जियो के 799 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और प्रतिदिन 1.5GB डेटा दिया जाता है।

इस प्लान का औसत खर्च करीब 9.51 रुपये प्रतिदिन बैठता है, जो तीनों में सबसे कम है। हालांकि, इसमें 5G बेनिफिट शामिल नहीं है। अतिरिक्त रूप से यूजर्स को JioTV और JioAICloud का एक्सेस मिलता है। भारती एयरटेल का 799 रुपये वाला प्लान एयरटेल के 799 रुपये के प्लान की वैलिडिटी 77 दिन है। इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा मिलता है। इसका औसत दैनिक खर्च 10.38 रुपये है।

इस प्लान में भी 5G डेटा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि, एयरटेल यूजर्स को फ्री हेलोट्यून और स्पैम अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ ग्राहकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। वोडाफोन आइडिया (Vi) का 799 रुपये वाला प्लान Vi का 799 रुपये का प्लान भी 77 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा मिलता है।

खास बात यह है कि इसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और 2GB बैकअप डेटा भी दिया जाता है। कई सर्किल में यह प्लान 5G सपोर्ट के साथ उपलब्ध है। FUP के बाद स्पीड 64 Kbps हो जाती है।