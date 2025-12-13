मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    799 रुपये के प्रीपेड प्लान की जंग... जियो, एयरटेल और Vi में कौन देता है ज्यादा वैल्यू?

    रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के 799 रुपये प्रीपेड प्लान मीडियम वैलिडिटी के साथ आते हैं। जियो सबसे सस्ता है, Vi सबसे ज्यादा डेटा बेनिफिट देता है, जबकि एयरटेल बेहतर नेटवर्क के बावजूद ऑफर्स में पीछे नजर आता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 12:57:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 12:57:20 PM (IST)
    799 रुपये के प्रीपेड प्लान की जंग... जियो, एयरटेल और Vi में कौन देता है ज्यादा वैल्यू?
    रिलायंस जियो का 799 रुपये वाला प्लान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जियो 84 दिन वैलिडिटी, सबसे कम दैनिक खर्च
    2. एयरटेल 77 दिन, सीमित बेनिफिट, मजबूत नेटवर्क
    3. Vi में नाइट अनलिमिटेड और वीकेंड डेटा

    टेक्नोलॉजी डेस्क। देश की टॉप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने ग्राहकों के लिए 799 रुपये का प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही हैं। मीडियम-टर्म वैलिडिटी चाहने वाले यूजर्स के बीच यह प्लान काफी लोकप्रिय है।

    हालांकि, बीते कुछ वर्षों में कंपनियों ने या तो प्लान महंगे किए हैं या बेनिफिट्स घटाए हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि फिलहाल 799 रुपये में सबसे ज्यादा वैल्यू किस कंपनी का प्लान देता है।

    रिलायंस जियो का 799 रुपये वाला प्लान

    • रिलायंस जियो के 799 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और प्रतिदिन 1.5GB डेटा दिया जाता है।

    • इस प्लान का औसत खर्च करीब 9.51 रुपये प्रतिदिन बैठता है, जो तीनों में सबसे कम है। हालांकि, इसमें 5G बेनिफिट शामिल नहीं है। अतिरिक्त रूप से यूजर्स को JioTV और JioAICloud का एक्सेस मिलता है।

    भारती एयरटेल का 799 रुपये वाला प्लान

    • एयरटेल के 799 रुपये के प्लान की वैलिडिटी 77 दिन है। इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा मिलता है। इसका औसत दैनिक खर्च 10.38 रुपये है।

    • इस प्लान में भी 5G डेटा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि, एयरटेल यूजर्स को फ्री हेलोट्यून और स्पैम अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ ग्राहकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

    वोडाफोन आइडिया (Vi) का 799 रुपये वाला प्लान

    • Vi का 799 रुपये का प्लान भी 77 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा मिलता है।

    • खास बात यह है कि इसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और 2GB बैकअप डेटा भी दिया जाता है। कई सर्किल में यह प्लान 5G सपोर्ट के साथ उपलब्ध है। FUP के बाद स्पीड 64 Kbps हो जाती है।


    किसका प्लान बेहतर?

    कुल मिलाकर जियो का प्लान सबसे सस्ता और लंबी वैलिडिटी वाला है। वहीं Vi ज्यादा डेटा और अतिरिक्त बेनिफिट्स के साथ बेहतर वैल्यू देता है। एयरटेल नेटवर्क के मामले में मजबूत जरूर है, लेकिन बेनिफिट्स के लिहाज से बाकी दोनों से थोड़ा पीछे नजर आता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.