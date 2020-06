वैसे तो आजकल स्मार्टफोन्स में वायरस और दूसरी चीजों की शिकायतें कम हो गई है लेकिन कई बार हैकर्स आपके फोन को अपना शिकाल बना लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच इन दिनों एक तस्वीर ने तहलका मचाया हुआ है और इसकी वजह से स्मार्टफोन यूजर्स में डर बैठ गया है। दरअसल, यह एक वॉलपेपर है जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स क्रैश हो रहे हैं। इसके बाद हालात यह हो गए हैं कि Samsung और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों को इस Wallpaper के कारण क्रैश हो रहे फोन्स के लिए अपडेट तक जारी करना पड़ रहा है।

इस तस्वीर या कहें कि वॉलपेपर के बारे में पहली बार सोशल मीडिया में लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। इस तस्वीर को @UniverseIce नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और जिसने यह फोटो शेयर की है उसने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी भी स्मार्टफोन यूजर को यह तस्वीर मिली है तो इसे तुरंत अपने फोन से हटा दें, गलती से भी इसे अपने स्मार्टफोन के Wallpaper के रूप में उपयोग ना करें नहीं तो आप अपने फोन से हाथ धो बैठेंगे।

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020