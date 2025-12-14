क्या Instagram पर एक जैसी रील देखते-देखते हो गए हैं बोर? फीड से हटाना है अनचाहा कंटेंट, ऐसे रीसेट करें रिकमेंडेशन सिस्टम

टेक्नोलॉजी डेस्क। Instagram आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल है। खासतौर पर रील्स देखने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। हालांकि, कई यूजर्स को शिकायत रहती है कि उनकी फीड पर दिखने वाला कंटेंट उनकी पसंद का नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो राहत की बात यह है कि Instagram पर कंटेंट रिकमेंडेशन को रीसेट करने का विकल्प मौजूद है। यह फीचर ऐप की सेटिंग्स में ही मिलता है। आइए जानते हैं इसका तरीका।

Reset Suggested Content फीचर यूजर्स को एक्सप्लोर पेज, रील्स और होम फीड पर दिखने वाले सुझावों को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम डेटा को साफ करने की सुविधा देता है। रीसेट के बाद Instagram आपके पुराने इंटरैक्शन डेटा जैसे लाइक, सर्च और वॉच हिस्ट्री का इस्तेमाल बंद कर देता है और नए इंटरैक्शन के आधार पर दोबारा सजेशन दिखाना शुरू करता है। इससे यूजर्स को एक नया और फ्रेश एक्सपीरियंस मिलता है।

Reset Suggested Content फीचर क्या है

Instagram एल्गोरिदम को कैसे करें रीसेट?

Instagram ऐप खोलें अपने फोन में ऐप लॉन्च करें।

Settings में जाएं प्रोफाइल पेज पर मौजूद तीन-डैश मेनू पर टैप करें।

Content Preferences चुनें नीचे स्क्रॉल करके यह ऑप्शन सिलेक्ट करें।

Reset Suggested Content पर टैप करें- फीचर को ढूंढें और ओपन करें।

डिटेल पढ़ें- स्क्रीन पर दी गई जानकारी को ध्यान से देखें।

रीसेट कंफर्म करें- प्रक्रिया पूरी करने के लिए Reset पर टैप करें।

रीसेट के बाद Instagram आपके अकाउंट को नए यूजर की तरह ट्रीट करता है और जब तक आप दोबारा पोस्ट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तब तक सामान्य कंटेंट दिखाता है।

यह फीचर कैसे काम करता है?

इंटरैक्शन डेटा क्लियर होना- लाइक, सर्च और वॉच हिस्ट्री से जुड़ा डेटा हट जाता है।

नए सिरे से सजेशन- इससे आपकी ताजा एक्टिविटी लाइक, कमेंट और सेव के आधार पर एल्गोरिदम दोबारा सीखता है।

न्यूट्रल कंटेंट- शुरुआत में फीड पर जनरल पोस्ट्स दिखाई दे सकती हैं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

परमानेंट प्रोसेस- एक बार रीसेट करने के बाद पुराने सजेशन वापस नहीं आते।

पर्सनल डेटा सुरक्षित- फॉलो किए गए अकाउंट और सेव की गई पोस्ट्स पर इसका असर नहीं पड़ता।

स्मार्ट इंगेजमेंट- केवल उसी तरह के कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करें, जिसे आप आगे देखना चाहते हैं।

टीन सेफ्टी- यह फीचर खासतौर पर किशोर यूजर्स के लिए उपयोगी माना जाता है।

