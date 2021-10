WhatsApp, Facebook, Instagram का सर्वर डाउन, देश भर के यूजर्स हुए परेशान

WhatsApp, Instagram, Facebook Down : भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में सोमवार की रात सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो गए, जबकि व्हाट्सएप सर्वर एरर दिखा रहा था। इंस्टाग्राम यूजर्स के फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। यूजर्स लॉग इन करने, अपनी फ़ीड को रीफ्रेश करने या सीधे संदेश (डीएम) भेजने में असमर्थ रहे। इस समस्या ने लोगों को देर शाम को प्रभावित किया। लगभग 9:15 बजे IST से यह आउटेज शुरू हुआ। सोमवार रात सवा नौ बजे के आसपास सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म WhatsApp, Instagram और Facebook की सेवाएं अचानक बाधित हो गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार सर्वर डाउन हो जाने से यूजर्स इनका इस्‍तेमाल नहीं कर पाए। यूजर्स के मैसेज ठीक तरह से डिलीवर नहीं हो पाए तो वे दूसरों से पूछने लगे। इसके बाद पता चला कि कोई भी इनका यूज नहीं कर पा रहा है। WhatsApp, Instagram, Facebook क्रेश हो जाने से यूजर्स परेशान रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, मूल कंपनी फेसबुक के स्वामित्व वाले लोकप्रिय ऐप कई क्षेत्रों में आउटेज का सामना कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया एप्लिकेशन उनके लिए एंड्रॉइड, आईओएस और वेब प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे हैं। एएफपी न्यूज एजेंसी ने ट्रैकर के हवाले से बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आउटेज देर तक बना रहा।

Facebook, WhatsApp ने जारी किया बयान, असुविधा के लिए मांगी क्षमा

Facebook ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऐप्स तक पहुंचने में समस्या हो रही है। हम चीजों को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच यूजर्स को होने वाली असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। व्हाट्सएप ने ट्वीट पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग इस समय व्हाट्सएप के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम चीजों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहां एक अपडेट भेजेंगे।

भारत में तीनों कंपनियों के करोड़ों यूजर्स

भारत में फेसबुक के 410 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, और इसका व्हाट्सएप मैसेंजर 530 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ देश को अपना सबसे बड़ा बाजार मानता है। भारत में इंस्टाग्राम के 210 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाली तीनों संपत्तियां इंस्टेंट मैसेजिंग, फोटो शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग की अपनी श्रेणियों में भारत में मार्केट लीडर हैं।

"We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible," says WhatsApp. pic.twitter.com/KJRybRzzpg — ANI (@ANI) October 4, 2021

WhatsApp suffered outage, users are not able to send and receive new messages for nearly 10 minutes. — ANI (@ANI) October 4, 2021

Facebook, Instagram, WhatsApp hit by the outage, reports AFP News Agency quoting tracker — ANI (@ANI) October 4, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience: Facebook pic.twitter.com/pFemMSdIkk — ANI (@ANI) October 4, 2021

Posted By: Navodit Saktawat