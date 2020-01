सुलेमानी की मौत के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ World War 3, Twitter यूजर्स ने मीम्स से यूं उड़ाया मजाक

वाशिंगटन। शुक्रवार को बगदाद में अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने की सूचना के बाद दुनियाभर में घमासान मच गया। ट्विटर पर World War 3 ट्रेंड करने लगा। इसके बाद तो लोगों ने इसे गंभीरता से लेने की बजाय इसका मजाक बनाकर रख दिया। देखते ही देखते हजारों ट्विटर यूजर ने तरह-तरह के मीम साझा करते हुए टिप्पणियां कीं। बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान की "कड़ी प्रतिक्रिया" वाली धमकी का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं इस सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शिकार बन गए। आईए नजर डालते हैं इन्हीं मजेदार ट्वीट्स पर जिनमें worldwar3 को लेकर मस्ती की गई है।

एक यूजर ने ट्विटर पर World War 3 को लेकर इमरान खान को निशाने पर लिया और कार्टून कैरेक्टर टॉम की तस्वीर शेयर की। यूजर ने लिखा,

Everyone joking about about WWIII but if it actually happens?#WorldWarThree pic.twitter.com/Zrtg8YZ6bh — Tor Boin (◕‿◕🌸) (@HinaTitli) January 4, 2020

ट्विटर यूजर ने महिला की अलग-अलग मुद्राओं वाला मीम साझा करते हुए लिखा, "मैं विश्वयुद्ध-3 देखने के बाद... विश्वयुद्ध-3 से पहले... और ईरान कहता है कि वर्ष 2020 उसका होगा...।"

एक अन्य ने गहरी सोच में डूबे एक व्यक्ति की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "मैं सोच रहा हूं कि विश्वयुद्ध-3 शुरू होने के बाद जापान सुरक्षित रहेगा या घाना।"

एक व्यक्ति का सोफा पर ऊंघने और बेमन से पॉपकॉर्न खाने का मीम साझा करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, "विश्वयुद्ध-3 शुरू होने के बाद सभी लोग आयरलैंड में मौज कर रहे हैं।"

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि..

Everyone joking about about WWIII but if it actually happens?#WorldWarThree pic.twitter.com/Zrtg8YZ6bh — Tor Boin (◕‿◕🌸) (@HinaTitli) January 4, 2020

चर्चित जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की प्रसन्न मुद्रा में एक तस्वीर साझा करते हुए यूजर ने लिखा, "एक तरफ तो आप दुनिया को बचाने की अपील कर रही हैं और दूसरी तरफ विश्वयुद्ध-3 ट्रेंड कर रहा है।"

ट्रंप की अलग-अलग मुद्राओं वाला मीम साझा करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, "वर्ष 2020 मेरा होगा : ट्रंप।"

ट्विटर यूजर ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और और वहां के जनरलों की प्रसन्न मुद्रा वाली तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "किम जोंग उन विश्वयुद्ध-3 के बाद...।"

Me and my squad planning where we will hide if #worldwar3 starts pic.twitter.com/xukBfiySKl — OM Rajpurohit (@omrajguru) January 3, 2020

Posted By: