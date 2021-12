Year Ending 2021: इंटरनेट पर इन वीडियो का रहा जलवा, साल 2021 में सबसे ज्यादा हुए वायरल

Year Ending 2021: कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण यह साल भी लोगों का बेहद कठनाई भरा रहा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण लोग घर पर रहने को मजबूर हो गए। हालांकि सोशल मीडिया पर मीम्स और कई वीडियोज ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लगा दी। कई ऐसे वीडियो थे, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। कुछ दिल दहला देने वाले थे, कुछ इमोशनल और कई बेहद ही मजेदार थे। आज हम आपको साल 2021 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए सबसे ज्यादा देखें और चर्चित वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं।

1. पावरी हो रही है (Pawri Ho Rahi Hai)

इस साल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लड़की दनानीर मुबीन का वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में मुबीन अपनी कार की तरफ इशारा कर कहती है कि ये हमारी कार है, ये हम हैं और हमारी पार्टी हो रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड पर रहा। इस वीडियो पर कई मीम्स और जोक वायरल तक बने। यहां तक की लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील्स तक बनाएं।

2. बचपन का प्यार (Bachpan ka Pyaar)

छत्तीसगढ़ के छोटे से लड़के सहदेव दिल्डो के 'बचपन का प्यार' वीडियो इस साल काफी सुर्खियों में रहा। इस वीडियो से सहदेव की जिंदगी बदल गई। उसे रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। सिंगर बादशाह ने सहदेव को गाने का मौका दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सम्मानित किया।

3. डॉ. केके अग्रवाल की पत्नी फोन पर उन्हें डांटती हैं (Dr. KK Aggarwal Viral Video)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल का एक लाइव सत्र के दौरान अपनी पत्नी से बात करते हुए वीडियो वायरल हो गया। दरअसलडॉक्टर केके ने अपनी वाइफ को बिना बताए कोविड-19 की पहली डोज लगवा ली थीं। उनकी पत्नी इस बात से नाराज थी कि उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए। ऐसे में उन्हें फोन पर गु्स्सा का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से हृदय रोग विशेषज्ञ की कुछ महीने के बाद कोरोनावायरस से लंबी लड़ाई के बाद मौत हो गई।

Please don't attend your wife's call when you are going live on social media 😂 Dr KK Aggarwal , Senior Cardiologist and National President IMA 👇#MedTwitter pic.twitter.com/SP2naZqu8F — THE BONE DOCTOR OF J&K Dr Vikas Padha🇮🇳 (@DrVikasPadha) January 27, 2021

4. श्वेता आपका माइक चालू है (Shweta your mic is on)

इस साल सोशल मीडिया पर श्वेता नाम की लड़की काफी ट्रेंड पर रही। दरअसल युवती एक ऑनलाइन क्लास के जूम कॉल में माइक्रोफोन को म्यूट करना भूल गई थीं। वह उससे अपने सभी सीक्रेट बात बता दी। वायरल हुए वीडियो में लड़की एक लड़के की कुछ प्राइवेट जानकारी शेयर करती है। उसके कुछ दोस्त उससे बताते भी हैं कि माइक चालू है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती।

5. जूम कॉल में पत्नी ने किया किस (Wife tries to kiss husband during zoom call)

इंटरनेट पर जूम मीटिंग का एक ओर वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक महिला पति को किस करने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आदमी बेहद ही गंभीर रूप जीडीपी के बारे में कुछ बता रहा होता है। तभी जूम कॉल मीटिंग के बीच उसकी पत्नी आ जाती हैं। उन्हें किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आदमी अपने गाल को तुरंत हटा लेता है स्क्रीन की ओर इशारा करता है। शख्स को कहता है कि क्या कर रही हो, कैमरा चालू है।

Zoom call .....so funny 😄 😄😄pic.twitter.com/6SV62xukMN — Harsh Goenka (@hvgoenka) February 19, 2021

6. पीपीई किट में डॉक्टरों ने किया डांस (Doctors in PPE kits Dance Video)

गुजरात के वडोदरा में डॉक्टरों और नर्स ने कोविड-19 मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए पीपीई किट पहन डांस किया था। मेडिकल स्टाफ को देख कुछ मरीज पर बिस्तर पर बैठे-बैठे खुशी से हाथ हिला रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जिससे यूजर्स ने बेहद पसंद किया था।

7. महिला ने बताया दवा से बेहतर है शराब (Woman says alcohol is betten than medicine)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2021 में एक सप्ताह की लॉकडाउन की घोषणा की थीं। उसके बाद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। शराब खरीदने के लिए कतार में लगने वालों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। जिसने सरकार से लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खुला रखने का आग्रह किया। महिला ने कहा कि कोई भी टीका कभी भी शराब की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि केवल शराब ही असली दवा है। बुजुर्ग महिला के बोल्ड और बिंदास रवैये ने लोगों का दिल जीत लिया था।

#WATCH Delhi: A woman, who has come to purchase liquor, at a shop in Shivpuri Geeta Colony, says, "...Injection fayda nahi karega, ye alcohol fayda karegi...Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga..." pic.twitter.com/iat5N9vdFZ — ANI (@ANI) April 19, 2021

8. कोविड पीड़ित महिला का लव यू जिंदगी वीडियो (Woman Suffering from covid sways on Love You Zindagi)

डॉक्टर मोनिका लांगेह ने अपने 30 वर्षीय मरीज का एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वह शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी के सॉन्ग 'लव यू जिंदगी' को सुन रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हालांकि हालत गंभीर होने के बाद युवती की मौत हो गई।

She is just 30yrs old & She didn't get icu bed we managing her in the Covid emergency since last 10days.She is on NIVsupport,received remedesvir,plasmatherapy etc.She is a strong girl with strong will power asked me to play some music & I allowed her. Lesson:"Never lose the Hope" pic.twitter.com/A3rMU7BjnG — Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) May 8, 2021

Posted By: Arvind Dubey