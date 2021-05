दुनिया भर में आज सुबह से ही यूजर्स को YouTube के इस्तेमाल में दिक्कत आने लगी। YouTube का बेवसाइट ग्लोबल लेवल पर डाउन चल रहा था। ऐप और डेस्कटॉप दोनों के यूजर्स शिकायत कर रहे थे कि वे ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जल्द ही सोशल मीडिया पर भी #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा। आखिरकार कंपनी ने इस पर काम शुरु किया और अब YouTube ने पुष्टि की है कि समस्या को ठीक कर दिया गया है।

We’re seeing reports around difficulties accessing YouTube services within the last hour. We can confirm that this is now fixed and you should be able to access our service without any issues.

Thanks for your reports and do let us know if you’re still facing any problems!

— TeamYouTube (@TeamYouTube) May 19, 2021