गोरखपुर में एक दिन के लिए थानेदार बनी 12वीं की छात्रा अनुष्का, बोलीं- जीवन का सबसे यादगार दिन रहा

गोरखपुर, डिजिटल डेस्क। गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई। इसके अंतर्गत 12वीं क्लास की स्कूली छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) बनाया गया।

इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ थाना प्रभारी नीरज राय के साथ बैठकर थाने की कार्यप्रणाली को करीब से देखा, बल्कि थाने पर शिकायत लेकर आए लोगों की बातें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए। अनुष्का ने समझा कि शिकायतें कैसे दर्ज की जाती हैं, साथ ही मालखाने, जीडी और अन्य रजिस्टरों का संचालन किस तरह होता है। थाना प्रभारी ने उन्हें थाने के विभिन्न प्रकोष्ठों का भ्रमण कराया और महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति कक्ष और रजिस्टर सेक्शन की जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित कॉलेज की छात्राओं को यह भी बताया गया कि पुलिस किस तरह समाज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।