मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गोरखपुर में एक दिन के लिए थानेदार बनी 12वीं की छात्रा अनुष्का, बोलीं- जीवन का सबसे यादगार दिन रहा

    UP News: गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत 12वीं की छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने थाने पर शिकायत लेकर आए लोगों की बातें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही थाने के कामकाज को भी समझा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 02:18:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 02:18:13 PM (IST)
    गोरखपुर में एक दिन के लिए थानेदार बनी 12वीं की छात्रा अनुष्का, बोलीं- जीवन का सबसे यादगार दिन रहा
    गोरखपुर में एक दिन के लिए थानेदार बनी 12वीं की छात्रा अनुष्का

    HighLights

    1. अनुष्का एक दिन के लिए बनी थानेदार
    2. अनुष्का ने लोगों की शिकायत सुनी
    3. बेटियों को बताए गए उनके अधिकार

    गोरखपुर, डिजिटल डेस्क। गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई। इसके अंतर्गत 12वीं क्लास की स्कूली छात्रा अनुष्का यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) बनाया गया।

    इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ थाना प्रभारी नीरज राय के साथ बैठकर थाने की कार्यप्रणाली को करीब से देखा, बल्कि थाने पर शिकायत लेकर आए लोगों की बातें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए।

    अनुष्का ने समझा कि शिकायतें कैसे दर्ज की जाती हैं, साथ ही मालखाने, जीडी और अन्य रजिस्टरों का संचालन किस तरह होता है। थाना प्रभारी ने उन्हें थाने के विभिन्न प्रकोष्ठों का भ्रमण कराया और महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति कक्ष और रजिस्टर सेक्शन की जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित कॉलेज की छात्राओं को यह भी बताया गया कि पुलिस किस तरह समाज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।


    अनुष्का ने शेयर किया अपना अनुभव

    अनुष्का यादव ने इसके बाद अपना अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार दिन रहा। उन्होंने कहा, 'पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में भरोसा और सुरक्षा का माहौल बनाना भी है। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर पुलिस सेवा में जाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूं।'

    बेटियों को बताए गए अधिकार, दिया गया हेल्पलाइन नंबर

    मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी थानों पर मंगलवार को पुलिस ने स्कूल, कॉलेज,और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

    टीम ने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध कानून समेत कई प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। महिला हिंसा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 1090, 112, 1076, 1098, 181, 1930, 102 और 108 जैसे हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.