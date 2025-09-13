मेरी खबरें
    अजब गजब इश्क... सहेलियों को हुआ एक-दूसरे से प्यार, परिवार की नाराजगी के बावजूद छोड़ने को नहीं तैयार

    UP News: आजमगढ़ जिले की एक युवती रिश्तेदारी में जलालपुर आई थी, जहां उसकी दोस्ती एक अन्य युवती से हो गई। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे एक-दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं हैं। परिजनों के विरोध के बावजूद दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 05:08:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 05:13:26 PM (IST)
    1. सहेलियों को एक-दूसरे से प्यार हुआ।
    2. युवती के पिता ने अपहरण की तहरीर दी।
    3. दोनों ने एक-दूसरे से बिछड़ने से किया इनकार।

    एजेंसी अंबेडकरनगर। आजमगढ़ जिले की एक युवती रिश्तेदारी में जलालपुर आई थी, जहां उसकी दोस्ती एक अन्य युवती से हो गई। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे एक-दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं हैं। परिजनों के विरोध के बावजूद दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं।

    करीब एक माह पहले, 5 अगस्त को दोनों स्कूटी से किसी काम का बहाना बनाकर निकलीं और फिर वापस नहीं लौटीं। इस पर एक युवती के पिता ने अपहरण की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की।

    स्वजन भी खोजबीन करते हुए प्रयागराज पहुंचे, जहां दोनों साथ में मिलीं। इसके बाद उन्हें लेकर शुक्रवार को जलालपुर कोतवाली लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि वे अब अलग नहीं रह सकतीं। उन्होंने एक-दूसरे के साथ विवाह करने का दावा भी किया।

    स्वजन का कहना है कि दोनों ने समलैंगिक विवाह कर लिया है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। प्रभारी कोतवाल जैद अहमद के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और युवतियों से पूछताछ जारी है।

    फिल्मी अंदाज में दोनों एक-दूसरे से बिछड़ने से इनकार कर रही हैं, जिससे परिजन भी काफी परेशान हैं।

