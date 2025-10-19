Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में आज बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 29 लाख दीयों से जगमग होगी रामनगरी; भव्य अंदाज में सजा राम मंदिर

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले ही विश्व रिकॉर्ड बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को सरयू नदी के तट पर आयोजित सरयू आरती में 21,000 से अधिक लोगों ने एक साथ हिस्सा लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी निश्चल बरोट ने बताया कि इस आयोजन में प्रतिभागियों की गिनती क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए की गई, जिसमें 2,100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जो पिछले 1,774 के रिकॉर्ड को तोड़ता है। इस रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री के सामने मंच पर की जाएगी।

दीपोत्सव का भव्य आयोजन रविवार को रामनगरी अयोध्या में नौवें दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 29 लाख दीये जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम की पैड़ी पर 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 29 लाख दीये सजा दिए हैं। गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से इन दीयों की गिनती पूरी कर ली है। इस आयोजन में 26 लाख 11 हजार 101 दीये जलाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा।